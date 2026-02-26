'अजितदादांसारख्या वादळासोबत मी 40 वर्षं संसार केलाय,' राष्ट्रीय अध्यक्ष होताच सुनेत्रा पवारांनी व्यक्त केला निर्धार

Sunetra Pawar Speech after being elected as National President: पक्षाची स्थापना झाल्यापासून मी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे पक्षाशी जोडलेली आहे. राजकारण आणि समाजकारण करताना माझ्यासाठी सगळं काही नवं नव्हतं. दादांसारख्या वादळासोबत मी 40 वर्षं मी संसार केला आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी कठीण असली तरी तुमच्या पाठबळामुळे आणि साथीने अशक्य नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे. हा सन्मान केवळ माझा नसून तळागाळात काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांचा आहे अशी भावना सुनेत्रा पवारांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर बोलून दाखवली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर पहिल्याच भाषणात सुनेत्रा पवारांनी आपला निर्धार व्यक्त करताना अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी त्या भावूक झाल्याचंही पाहायला मिळालं.
"आपल्या सर्वांचे नेते मार्गदर्शक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादांच्या जाण्याने अपार दु:खातून आपण अजूनही सावरलेले नाही. त्यांच्या जाण्याने पोकळी निर्माण झालेली आहे. ही पोकळी भरून येणं शक्य नाही. आपल्या सर्वांच्या मनात एकच नाव आहे अजितदादा. शेतकरी, विकासासाठी, युवक, महिलांसाठी, पक्षासाठी ते झटत राहिलेले तुम्ही पाहिले आहे. सर्व स्वप्न त्यांना अर्ध्यावरून सोडून जावं लागलं. त्यांची स्वप्न अपूर्ण राहणार नाही. आपण सर्व एकत्र येऊन ती वेगळ्या उंचीवर नेऊ," असं त्या म्हणाल्या.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "दादा आपल्यात नाही हे अजूनही मन मानायला तयार नाही. हा घात प्रचंड आहे. पण आपल्याला वास्तव स्वीकारायला पाहिजे. सर्वांनी सावरलं पाहिजे. हा एक विचार आहे, परिवार आहे. हा विचार पुढे नेण्यासाठी या कठीण काळातही निर्धाराने पुढे जावं लागेल. दादांची पोकळी कोणीच भरून काढू शकत नाही हे त्रिवार सत्य आहे. त्यांनी दाखवलेला मार्ग, घडवलेला कार्यकर्ता त्यांची जिद्द त्यांची शिस्त हीच राष्ट्रवादीची ताकद आहे".
"राजकारण आणि समाजकारण करताना राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाची जबाबदारी कठीण असली तरी सर्वांच्या पाठबळामुळे आणि तुमच्या साथीने अजिबात अशक्य नाही. हा सन्मान केवळ माझा नसून तळागाळात काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांचा आहे. शिव शाहू फुले आंबेडकर यांचा विचार जपला. या विचारांशी त्यांनी तडजोड केली नाही. यशवंतराव चव्हाण यांचा विचार त्यांनी जपला. समाजातील कोणत्याही घटकाला वा-यावर सोडणार नाही. राष्ट्रवादीचा प्रत्येक कार्यकर्त्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे या भावनेतून काम करायचं आहे. पुन्हा एकदा पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करायचा आहे. शहरी भागातही पक्षाला बळ देण्याचं काम करायचं आहे.
"मला आणि सर्वांना माहिती आहे की दादांची जागा कोणीच भरु कढू शकणार नाही. हे त्रिवार सत्य आहे. पण त्यांनी दिलेले विचार, विकासाच मार्ग, त्यांनी घडवलेला कार्यकर्ता, जिद्द शिस्त हीच राष्ट्रवादीची ताकद आहे. 30 जून 2023 रोजी दादांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबादारी स्विकारली. अडीत वर्षाचाच कालावधी त्यांना मिळाला. त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला. कार्यकर्त्याला बळ दिलं. पक्षाची ताकद तिपटीने वाढवली. या कालावधीत लोकसभा, महाराष्ट्राची विधानसभा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली. बिहार विधानसभा, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणूक झाल्या. या कालावधीत अनेक संकटं आली. अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या . असं असतानाही दादांच्या नेतृत्वात पक्षाने दमदार कामगिरी केली. अडीच वर्षात त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर आपलं नेतृत्व सिद्ध केलं. एखादी गोष्ट करायची ठरवली की सिद्ध करुन दाखवायचे. आपला पक्ष देशाच्या मातीशी, माणसांशी नातं साणघार आणि जनतेळी नाळ जोडलेला पक्ष आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.
या प्रवासात कोणीही मागे राहू नये म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना शब्द देते की झुकणार नाही मातणार नाही घेतलेला वसा टाकणार नाही. माझ्यावर जबाबजदारी सोपवून माझ्यावर जो विश्वास दाखवला त्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.