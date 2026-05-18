NCP च्या डॅमेज कंट्रोलसाठी सुनेत्रा पवार मैदानात, तटकरे, पटेलांची नाराजी दूर होणार?

Sunetra Pawar: निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रातून राष्ट्रवादीत वाद जगजाहीर झालाय.आता हाच वाद मिटवून पुन्हा राष्ट्रवादीत ऐक्य घडवून आणण्यासाठी सुनेत्रा पवारांनी पुढाकार घेतला. नेत्यांमधील विसंवाद आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी चर्चा घडवून आणली जाणारेय.पण, सुनेत्रा पवारांच्या मध्यस्थीनंतर तटकरे, पटेलांची नाराजी दूर होणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
राष्ट्रवादीत गेल्या काही दिवसांपासून पार्थ पवार विरुद्ध सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल असा संघर्ष उफाळून आलाय. या संघर्षामुळं राष्ट्रवादीत अस्वस्थता पसरलीय. दिल्लीतल्या ऑफिसमध्ये पार्थ पवारांनी विश्वासातली माणसं नेमण्यास सुरुवात केलीय. तर तटकरे-पटेल समर्थकांना दिल्लीच्या ऑफिसमधील जबाबदा-यांमधून मुक्त करण्यात आलंय. एवढं सगळं रामायण घडल्यावर आता पक्षाकडून सगळं काही अलबेल असल्याचं सागण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय.
पक्षातील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी आता सुनेत्रा पवारच मैदानात उतरल्यात. सुनेत्रा पवारांनी पक्षातील अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेतलाय. या बैठकीत त्या नाराज आमदार आणि पदाधिका-यांशी संवाद साधून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या ज्या यादीमुळं हे सगळी नाराजी उफाळून आलीय. ती यादीही लवकरच अद्यायावत करण्यात येणार असल्याचं राष्ट्रवादीनं सांगितलंय. पण नवी यादी निवडणूक आयोगाला कधी पाठवणार हे मात्र अजूनही सांगता आलेलं नाही.
पक्षातील नाराजी दूर करणं हे सोप्पं काम नाही. नाराजांची संख्या मोठी आहे. आणि नाराजही साधीसुधी माणसं नाहीत. नाराजी दूर करण्याचं हे शिवधनुष्य सुनेत्रा पवार कसं पेलतात हे पाहणं औसुक्याचं असणार आहे.
"दोन्ही पक्ष एकत्र येणार होते पण दुर्देवाने दादांचा अपघात, घातपात झाल्यानंतर काकींना संधी दिल्या गेल्यानंतर त्या पक्षात मोठ्या प्रमाणात वाद-विवाद, चर्चा सुरु झालेली आहे. जे लोक साहेबांचे, दादांचे झाले नाहीत. ते सुनेत्रा काकींचे, आमदारांचे कसे होती असा प्रश्न आहे. यामुळेच त्या पक्षात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु झाल्याचं आपण बघू शकतो," असं रोहित पवारांनी राष्ट्रवादीतील वादासंदर्भात भाष्य करताना म्हटलं. पुढे बोलताना अजित पवारांनाही प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना पक्ष ताब्यात घ्यायचा असल्याची कुणकुण लागली होती असा दावा रोहित पवारांनी केला आहे."प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना पक्ष ताब्यात घ्यायचा आहे याची कुणकुण (अजित) दादांनासुद्धा काही प्रमाणात लागली होती. ज्या पद्धतीने त्या पक्षात खर्च केला जात होता. मात्र दादा असल्याने काही गोष्टी नियंत्रणात राहिल्या. नंतर एक कागद, पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं होतं. त्यात सही या दोघांचीच होती. दादा गेल्यानंतर पक्षाचं नियंत्रण ताब्यात घ्यावं यासाठी ते प्रयत्न करत होते. हे सरळ सरळ पेपरवर जाणवलं. त्यानंतर त्यांना काही बोलता आलं नाही," असं रोहित पवार म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता रोहित पवारांनी पुढे एका ऑडिओ क्लिपबद्दलही भाष्य केलं."माझ्यापर्यंत एक माहितीही आली आहे. अशी चर्चा ही आहे आणि याबद्दल मी आता बोलण्याआधी बातम्या ही झाल्या आहेत की, एका कोणत्या व्यक्तीशी बोलत असतान प्रफुल्ल पटेल किंवा सुनील तटकरे यांच्यातील एक नेता दादांबद्दल फार खालच्या स्तराला जाऊन बोलला. हा ऑडिओ मी तरी नाही ऐकला पण ऑडिओ नक्कीच काही लोकांकडे आहे. हा ऑडिओ सुनेत्रा काकी आणि पार्थने नक्कीच ऐकलेला आहे. तो ऑडिओ ऐकल्यानंतर ही नवी यादी जाहीर करण्यात आली आणि त्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना त्या ठिकाणी स्थान देण्यात आल्याचं दिसत नाही," असं रोहित पवार म्हणाले.