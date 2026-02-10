'आज मी एकच वचन देते की...', अजित पवारांच्या खुर्चीवर बसताच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा महाराष्ट्राला शब्द

Sunetra Pawar Take Charge As Deputy Chief Minister: राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी आज मंत्रालयामध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली. यावेळी त्यांच्यासोबत पुत्र जय पवार, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, रुपाली चाकणकर, अदिती तटकरेंसहीत अनेक आमदारही उपस्थित होते. 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात अजित पवारांचं निधन झाल्याने 29 जानेवारी रोजी सायंकाळी सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र त्यानंतर लगेच त्या बारामतीला परतल्या होत्या. अजित पवारांच्या तेराव्यापर्यंत आपण पदभार स्वीकारणार नाही अशी त्यांची भूमिका होती. त्यामुळेच अजित पवारांच्या तेराव्यानंतर आता सुनेत्रा पवार मंत्रालयात येऊन उपमुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर विराजमान झाल्या. पण कर्तबगार पतीच्या दुर्देवी निधनानंतर त्याचीच जागा घेत या खुर्चीवर बसताना सुनेत्रा पवारांचे डोळे पाणावले. वडिलांच्या दालनामध्ये आईला त्यांच्या खुर्चीवर बसताना पाहून वडिलांच्या आठवणीने पार्थ पवारांनाही रडू आलं. सुनील तटकरे पार्थ पवारांना धीर देताना दिसले. सुनेत्रा पवारांनीही हातातील रुमलाने ओलावलेल्या डोळ्यांच्या कडा टिपून घेतल्या. उपमुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर सुनेत्रा पवारांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
आपल्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनातून सुनेत्रा पवारांनी दोन फोटो पोस्ट केलेत. या फोटोंना त्यांनी फारच भावनिक कॅप्शन दिली आहे. "आज महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारत असताना विश्वासाची, कर्तव्याची आणि त्यागाची जाणीव सुद्धा आहे. माननिय अजितदादांनी आयुष्यभर महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी झटत विकासाचा जो ध्यास घेतला, तोच माझ्यासाठी मार्गदर्शक दीपस्तंभ आहे," असं सुनेत्रा पवारांनी म्हटलं आहे. "दादांची कार्यशैली, निर्णयक्षमता आणि लोकांशी असलेले आत्मीय नाते, हेच बळ घेऊन मी पुढील वाटचाल करणार आहे," असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या आहेत.
पुढे बोलताना सुनेत्रा पवारांनी कोणत्या घटकांसाठी त्या काम करणार आहेत हे ही सांगितलं आहे. "त्यांच्या (अजित पवारांच्या) अपूर्ण स्वप्नांना पूर्णत्व देणे, शेतकरी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणे, हीच माझी प्राथमिकता असेल," असं सुनेत्रा पवारांनी म्हटलं आहे.
"दादांची जागा कोणीच घेऊ शकत नाही; पण त्यांच्या विचारांचा वारसा जपण्याचा आणि अधिक सक्षम महाराष्ट्र घडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी नक्की करेन. या कठीण प्रसंगी जनतेने दिलेले प्रेम, आधार आणि विश्वास हेच माझे सामर्थ्य आहे. त्यांच्या स्मृतीपुढे आज मी एकच वचन देते की, महाराष्ट्राच्या हितासाठी निष्ठेने आणि समर्पणाने कार्य करत राहीन," असं सुनेत्रा पवारांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
पद स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार लगेच पहिल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये सहभागी झाल्या. दीड तास ही बैठक सुरु होती.