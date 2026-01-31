सर्वात मोठी राजकीय खेळी! शरद पवारांची कोंडी करण्यासाठी तटकरे-पटेलांनी सुनेत्रा पवारांकडे उपमुख्यमंत्रिपदासोबतच...

Suneta Pawar Take Oath Sharad Pawar In Critical Situation: दिवंगत नेते अजित पवार यांची पत्नी सुनेत्रा पवार सायंकाळी राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. शपथविधीसाठी लोकभवनामध्ये (राजभवनामध्ये) दरबार हॉलमध्ये दुपारपासूनच तयारीला वेग आला आहे. दरबार हॉलमध्ये शपथविधीच्या अनुषंगाने तयारी सुरू झाली आहे. - राज्यपाल आचार्य देवव्रत संध्याकाळी चार वाजेच्या सुमारास मुंबईत दाखल होणार - मर्यादित लोकांना शपथविधीसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.संध्याकाळी पाच साडेपाच वाजता शपथविधी होणार आहे. मात्र या पदासोबतच सुनेत्रा पवारांकडे आणखीन एक जबाबदारी सोपवण्यात येणार असून अजित पवारांच्या पक्षाचे दोन वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांची कोंडी करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.
शरद पवारांची नाराजी, त्यांच्याकडून विलीनीकरणाचा रेटा, शपथविधी कल्पना नसल्याचा पवारांचा मुद्दा, पवारांच्या डावपेची राजकारणांचा अंदाज बांधून प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणखी सावध झाले आहेत. त्यातूनच उपमुख्यमंत्रिपदापाठोपाठ सुनेत्रा पवार यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार) राष्ट्रीय अध्यक्ष सोपविले जाणार आहे. पक्षाचे अध्यक्षपद आणि उपमुख्यमंत्रीपद हे अजित पवारांकडेच होते. याच धोरणानुसार सुनेत्रा पवारांकडे ही पदे ठेवली जाणार आहेत. याचा परिणाम, पक्षावर पवारांचा वरचष्मा असेन आणि शरद पवारांची कोंडी होईन, असा पटेल-तटकरेंचा डाव आहे. दुसरीकडे, पटेलांकडे अध्यक्षपद गेल्यास हे भाजपचे राजकारण मानले, तर तटकरे अध्यक्ष झाल्यास पक्षातील नेते नाराज होऊ शकतात. यावरच रामबाण उपाय म्हणून सुनेत्रा पवार याच उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील. यावरही पक्षातील नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा सुरू झाली आहे.
आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारात सुनील तटकरे प्रफुल्ल पटेलांच्या मुंबईतील घरी पोहचले. या ठिकाणी दोन्ही नेत्यांनी फोनवरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांशी चर्चा केल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर हे दोन्ही नेते 'देवगिरी' बंगल्यावर दाखल झाले असून बातमी लिहितानाच्या वेळी एका तासांहून अधिक काळापासून ते सुनेत्रा पवारांशी चर्चा करत असल्याची माहिती आहे. या दोन नेत्यांबरोबरच छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि हसन मुश्रीफ हे सुद्धा देवगिरीवर पोहोचले आहेत. सुनेत्रा पवार अजित पवारांच्या अस्थी विसर्जनानंतर शुक्रवारी रात्रीच बारामतीमधून मुंबईला रवाना झाल्या आणि रात्रभर प्रवास करुन पहाटे पाच वाजता मुंबईमधील पवार कुटुंबाच्या 'देवगिरी' या निवासस्थानी पोहोचल्या.
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीतील प्रमुख नेत्यांचा 'देवगिरी'वरील बैठकीत निर्णय घेताना दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणाला पूर्णविराम दिला आहे. सुनेत्रा पवारांचाही नेत्यांच्या या निर्णयाला होकार दिला आहे. सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखाली हा राष्ट्रवादीचा पहिला मोठा निर्णय ठरला आहे.
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांचा राष्ट्रवादी दोन्ही पक्ष विलीनीकरणासंदर्भात यू-टर्न घेतला आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील एक गट फुटून जाऊ नये म्हणून तात्काळ शपथविधीचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.