NCP साठी महत्त्वाचं! DCMपदी येताच सुनेत्रा पवार करणार अजित पवार करायचे तेच काम; विलीनीकरणाबाबत...

Marathi News
DCM Sunetra Pawar : महाराष्ट्रात पुरोगामी विचारसरणीचे पुरस्कर्ते आणि धडाडीचे नेते अशी ओळख असणाऱ्या अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अनेक राजकीय समीकरणं झपाट्यानं बदलली. त्यांच्या पक्षाकडून उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्याक़डे सोपवण्यात आली आणि...   

सायली पाटील | Updated: Feb 9, 2026, 09:33 AM IST
DCM Sunetra Pawar : महाराष्ट्राच्या विकासाचा ध्यास घेतलेला नेता अशी ओळख असणाऱ्या आणि अतिशय ठामपणे आपली मतं जनसामान्यांपुढे मांडत प्रत्येकाला आपलंसं करणाऱ्या अजित पवार यांचा काही दिवसांपूर्वीच एका भीषण विमान अपघातात मृत्यू ओढावला. त्यांच्या अकाली निधनानं राजकीय वर्तुळातही कायमस्वरुपी एक पोकळी निर्माण झाली. मात्र अजित पवारांनी भूषवलेलं उपमुख्यमंत्रीपद त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आणि मोठ्आ धीरानं त्यांनी 31 जानेवारी 2026 रोजी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

आधी शपथविधी आणि आता पदभार... 

दरम्यान, राज्यात अनेक घडामोडींना वेग आलेला असताना प्रामुख्यानं राजकीय वर्तुळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी हा आठवडा महत्त्वाचा ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. कारण म्हणजे पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमणुकीसाठीच्या प्रक्रियेला या आठवड्यात होणारा प्रारंभ. 
सुनेत्रा पवार मंगळवारी सकाळी 10 वाजता उपमुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारणार असून त्या कर्तव्यनिष्ठ अजित पवारांप्रमाणंच त्यांच्या कामाचा वसा पुढे नेताना दिसतील असं म्हटलं जात आहे. 

सुनेत्रा पवार करणार 'त्या' कृतीची पुनरावृत्ती...

अजित पवार प्रत्येक मंगळवारी पक्षातील सर्व आमदारांची बैठक घेत होते. त्यामुळे पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार घेतल्यानंतर मंगळवारी रात्री देवगिरी या निवासस्थानी सुनेत्रा पवार पक्षाच्या प्रमुख म्हणून पहिली बैठक घेऊ शकतात. 

हेसुद्धा वाचा : Pune ZP Election Result : वैयक्तिक आव्हानं ते अस्तित्वाचा संघर्ष...; पुणे जिल्हा परिषदेतील चुरशीच्या लढाया कोणत्या? 

या बैठकीत जिल्हा परिषद निवडणुकांचा आढावा घेतला जाईल तसंच पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत नेमकी काय भूमिका असावी याबाबत स्पष्टता येताना दिसेल. 
पदभार स्वीकारल्यानंतर त्या प्रशासकीय कामकाजात सहभागी होतील. 

अजित पवारांच्या अपघाताबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार?

दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार उद्या अजित पवारांच्या अपघातावरून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांबाबत पत्रकार परिषद घेतील. त्यानंतर 12 तारखेला विलीनीकरणाबाबत अजित पवारांची नेमकी काय भुमिका होती हे स्पष्ट करतील. सुनेत्रा पवार देखील 12 किंवा 13 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीत गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीसाठी दिल्लीला रवाना होतील असं सांगण्यात येत आहे. 

सुनेत्रा पवार यांना 'झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना 'झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली असून, याविषयीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याआधी, खासदार असताना पवार यांना 'एक्स' दर्जाची सुरक्षा होती. उपमुख्यमंत्रिपदी शपथ घेतल्यानंतर पवार यांच्या सुरक्षेची विशेष खबरदारी राज्य सरकारकडून घेत त्यांना यापुढे 'झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा मिळणार असून, त्याविषयीच्या सूचना काही दिवसांपूर्वी गृहविभागाला देण्यात आल्या होत्या.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

