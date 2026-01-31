Sunetra Pawar Oath: सुनेत्रा पवारांनी घेतली अजित पवारांप्रमाणेच शपथ, 'ईश्वरसाक्ष शपथ नव्हे तर..

Sunetra Pawar Oath: अजित पवार यांच्या निधनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का बसला. अजित पवारांनी आपले संपूर्ण आयुष्य जनसेवेला समर्पित केले होते. पहाटेपासून ते आपल्या जनसेवेच्या कामाला सुरुवात करायचे. अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात न भरुन येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी नुकतीच महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. सुनेत्रा पवार ही शपथ घेत असताना साऱ्याना अजित पवार यांची आठवण आली.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) ज्येष्ठ सदस्य अजित पवार यांचे अचानक निधन झाले. ते उपमुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. त्यांच्या जाण्याने पक्षात आणि राज्यात शोककळा पसरली. अजित दादा म्हणून ओळखले जाणारे हे नेते कायमच लोकांच्या हृदयात राहतील. त्यांच्या निधनानंतर पक्षाने तातडीने नवीन नेत्याची निवड करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे राजकीय वातावरणात बदल घडला.
अजित पवारांच्या निधनानंतर एनसीपीच्या आमदारांनी एकमताने सुनेत्रा पवार यांची विधिमंडळ पक्ष नेते म्हणून निवड केली. सुनेत्रा या अजित पवारांच्या पत्नी आहेत आणि त्यांनी आधीही सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. दिलीप वळसे-पाटील यांनी ही निवड प्रस्तावित केली, तर छगन भुजबळ यांनी त्याला पाठिंबा दिला. पक्षातील सर्व नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ही निवड पक्षाच्या एकजुटीचे प्रतीक आहे आणि महिलांना राजकारणात मोठी संधी देणारी ठरली. सुनेत्रा यांच्या निवडीमुळे एनसीपीला नवीन दिशा मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
राजभवनात एक साध्या कार्यक्रमात सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. राज्यपालांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. सोहळ्यात सुनेत्रा यांनी "मी सुनेत्रा अजित पवार" असे म्हणत स्वतःची ओळख करून दिली. हा सोहळा अत्यंत साध्या पद्धतीने पार पडला, ज्यात फक्त प्रमुख नेते उपस्थित होते. शपथ घेतल्यानंतर विधानसभेत एनसीपीच्या नेत्यांनी "अजित दादा अमर रहें" अशा घोषणा दिल्या, ज्याने वातावरण भावूक झाले. हा क्षण महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐतिहासिक ठरला.
सर्वसाधारणपणे मंत्रीपदाची शपथ घेणारे आपले नाव आणि पुढे 'ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की.. अथवा घेते की... असे म्हणतात. पण अजित पवार याला अपवाद होते. ईश्वरसाक्षऐवजी ते गांभीर्यपूर्वक शपथ घेतो की असे म्हणायचे. सुनेत्रा पवारांनीदेखील अजित पवार यांच्याप्रमाणेच "मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्क शपथ घेते की..', असा उल्लेख त्यांनी केला. मी धर्माऐवजी कर्मावर जास्त विश्वास ठेवतो, असे अजित पवार नेहमी म्हणायचे. मी फूले-शाहू-आंबेडकर विचारांचा पाईक आहे आणि जन्मभर राहणार असेदेखील अजित पवार म्हणत असत.
सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या आहेत. राज्याच्या राजकीय इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की एका महिलेला इतक्या उच्च पदावर नियुक्ती मिळाली. यामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल आणि नवीन पिढीला प्रेरणा देईल. अजित पवारांच्या वारसदार म्हणून सुनेत्रा यांनी हे पद स्वीकारले.