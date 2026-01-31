English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sunetra Pawar Oath: सुनेत्रा पवारांनी घेतली अजित पवारांप्रमाणेच शपथ, 'ईश्वरसाक्ष शपथ नव्हे तर..

Sunetra Pawar Oath: सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 31, 2026, 05:41 PM IST
सुनेत्रा पवार

Sunetra Pawar Oath: अजित पवार यांच्या निधनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का बसला. अजित पवारांनी आपले संपूर्ण आयुष्य जनसेवेला समर्पित केले होते. पहाटेपासून ते आपल्या जनसेवेच्या कामाला सुरुवात करायचे. अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात न भरुन येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी नुकतीच महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. सुनेत्रा पवार ही शपथ घेत असताना साऱ्याना अजित पवार यांची आठवण आली. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) ज्येष्ठ सदस्य अजित पवार यांचे अचानक निधन झाले. ते उपमुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. त्यांच्या जाण्याने पक्षात आणि राज्यात शोककळा पसरली. अजित दादा म्हणून ओळखले जाणारे हे नेते कायमच लोकांच्या हृदयात राहतील. त्यांच्या निधनानंतर पक्षाने तातडीने नवीन नेत्याची निवड करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे राजकीय वातावरणात बदल घडला. 

अजित पवारांच्या निधनानंतर एनसीपीच्या आमदारांनी एकमताने सुनेत्रा पवार यांची विधिमंडळ पक्ष नेते म्हणून निवड केली. सुनेत्रा या अजित पवारांच्या पत्नी आहेत आणि त्यांनी आधीही सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. दिलीप वळसे-पाटील यांनी ही निवड प्रस्तावित केली, तर छगन भुजबळ यांनी त्याला पाठिंबा दिला. पक्षातील सर्व नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ही निवड पक्षाच्या एकजुटीचे प्रतीक आहे आणि महिलांना राजकारणात मोठी संधी देणारी ठरली. सुनेत्रा यांच्या निवडीमुळे एनसीपीला नवीन दिशा मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

शपथविधी सोहळा 

राजभवनात एक साध्या कार्यक्रमात सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. राज्यपालांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. सोहळ्यात सुनेत्रा यांनी "मी सुनेत्रा अजित पवार" असे म्हणत स्वतःची ओळख करून दिली. हा सोहळा अत्यंत साध्या पद्धतीने पार पडला, ज्यात फक्त प्रमुख नेते उपस्थित होते. शपथ घेतल्यानंतर विधानसभेत एनसीपीच्या नेत्यांनी "अजित दादा अमर रहें" अशा घोषणा दिल्या, ज्याने वातावरण भावूक झाले. हा क्षण महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐतिहासिक ठरला.

काय घडलं नेमकं?

सर्वसाधारणपणे मंत्रीपदाची शपथ घेणारे आपले नाव आणि पुढे 'ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की.. अथवा घेते की... असे म्हणतात. पण अजित पवार याला अपवाद होते. ईश्वरसाक्षऐवजी ते गांभीर्यपूर्वक शपथ घेतो की असे म्हणायचे. सुनेत्रा पवारांनीदेखील अजित पवार यांच्याप्रमाणेच  "मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्क शपथ घेते की..', असा उल्लेख त्यांनी केला. मी धर्माऐवजी कर्मावर जास्त विश्वास ठेवतो, असे अजित पवार नेहमी म्हणायचे. मी फूले-शाहू-आंबेडकर विचारांचा पाईक आहे आणि जन्मभर राहणार असेदेखील अजित पवार म्हणत असत.

पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री 

सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या आहेत. राज्याच्या राजकीय इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की एका महिलेला इतक्या उच्च पदावर नियुक्ती मिळाली. यामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल आणि नवीन पिढीला प्रेरणा देईल. अजित पवारांच्या वारसदार म्हणून सुनेत्रा यांनी हे पद स्वीकारले.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

