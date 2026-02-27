English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER.
  • प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरे राष्ट्रवादी पक्षाला कंट्रोल करत आहेत? सुनेत्रा पवारांसोबत नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ व्हायरल

प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरे राष्ट्रवादी पक्षाला कंट्रोल करत आहेत? सुनेत्रा पवारांसोबत नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ व्हायरल

सुनेत्रा पवारांना पत्रकार परिषदेत बोलू दिले नाही. प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांनी कशा प्रकारे त्यांना रोखले याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 27, 2026, 04:28 PM IST
Sunetra Pawar Praful Patel Sunil Tatkare : राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवारांची निवड झाल्यानंतर त्यांची पहिलीच पत्रकार परिषद झाली. मात्र, या पत्रकार परिषदेत प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरेंनी सुनेत्रा पवारांना काही बोलू न देताच पत्रकार परिषद आटोपली. विशेष म्हणजे ही पत्रकार परिषद सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये झालेली कुजबूजही व्हायरल झाली. प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांनी राष्ट्रवादी पक्षाला कंट्रोल करत असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत नेमकं काय घडलं?

गुरुवारीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये झालेली चर्चा समोर आली आह. पत्रकार परिषदेमध्ये सुनेत्रा पवारांनी काय बोलावं, किती बोलावं? तसंच त्यांनी केव्हा उठावं याबद्दलची चर्चा राष्ट्रवादीच्यानेत्यांमध्ये झाली होती. निवड झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार फक्त एक मिनिट बोलल्या. यानंतर पत्रकारांना त्यांन  प्रश्न विचारायचे होते. पण, प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांनी  सुनेत्रा पवार यांना आता तुम्ही जा असं सांगितले. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यनंतर या दोन्ही नेत्यांनी पत्रकार परिषदेचा ताबा घेतला. 

सुनेत्रा पवार काल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्या म्हणून तुम्ही स्टंट करताय, विलिनीकरणाची चर्चा करताय असा आरोप तुमच्यावर होतोय. त्यावर रोहित पवार बोलले आहेत. “कुठे काही तिथे घडलेलं नाही. आम्ही सर्वजण तिथे दु:खात होतो. पवारसाहेबांच्या तोंडून शब्द निघत नव्हते. तुम्ही बघितलं असेल दुसऱ्यादिवशी तिथे कुठे काही अडचण येऊ नये. म्हणून लोकांच्या हितासाठी पवारसाहेबांनी स्टेटमेंट वाचून दाखवलं. कॅमेऱ्याकडे बघून स्टेटमेंट दिलेलं नाही. पवार साहेबांना वाचून दाखवावं लागलं. ते भावनिक झालेले. अशी आमची परिस्थिती होती” असं रोहित पवार म्हणाले.

रोहित पवार यांचे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर गंभीर आरोप

राष्ट्रवादीच्या अधिवेशनात सुनेत्रा पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी घोषणाकेली, दरम्यान यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सुनेत्रा पवारांना बोलू न दिल्याची चर्चा आहे. पत्रकारांच्या प्रश्नाआधीच सुनेत्रा पवार पत्रकार परिषदेतून निघून गेल्यात, दरम्यान यानंतर सुनिल तटकरे, आणि प्रफुल पटेलांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिलीत, मात्र सुनेत्रा पवारांना का बोलू दिलं नाही अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय. दरम्यान याच मुद्द्यावरून रोहित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना इशारा दिला आहे. दादांना कंट्रोल करता येत नव्हतं, काकींना कंट्रोल करता येईल या भ्रमामध्ये राहू नका' सुनेत्रा काकी सक्षम नेत्या, पत्रकार परिषद घेऊ शंकतात, सुनेत्रा काकींसोबत सांभाळून बोला आणि वागा असा इशारा रोहित पवारांनी दिला.  जय पवारांना कुठे जागा द्यायची?, हे ते नेते ठरवणार का? असा सवालही पवारांनी उपस्थित केला. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
sunetra pawarpraful patelsunil tatkareप्रफुल पटेलसुनिल तटकरे

