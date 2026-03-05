English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • सुनेत्रा पवारांनाही अजित पवारांच्या घातपाताचा संशय? कुटुंबासह PM मोदीची घेणार भेट, दिल्लीत वेगवान घडामोडी

सुनेत्रा पवारांनाही अजित पवारांच्या घातपाताचा संशय? कुटुंबासह PM मोदीची घेणार भेट, दिल्लीत वेगवान घडामोडी

Sunetra Pawar to meet PM Narendra Modi: अजित पवार यांचा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय रोहित पवार वारंवार व्यक्त करत असून, आतापर्यंत त्यांनी तीन वेळा पत्रकार परिषद घेत आपले मुद्दे, शंका उपस्थित केल्या आहेत. यासंदर्भात आता अजित पवारांचे कुटुंबीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची भेट घेणार आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 5, 2026, 04:57 PM IST
सुनेत्रा पवारांनाही अजित पवारांच्या घातपाताचा संशय? कुटुंबासह PM मोदीची घेणार भेट, दिल्लीत वेगवान घडामोडी

Sunetra Pawar to meet PM Narendra Modi: अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यानंतर हा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय रोहित पवार वारंवार व्यक्त करत आहेत. रोहित पवारांनी आतापर्यंत तीन मोठ्या पत्रकार परिषदा घेतल्या असून, आपल्या शंका उपस्थित करत अनेक गंभीर आरोप आणि दावे केले आहेत. त्यांनी याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही. या सर्व घडामोडींवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार किंवा जय पवार यांनी काही भाष्य केलेलं नाही. मात्र आता त्यांच्या मनातही शंका उपस्थित होत असल्याचं दिसत आहे. यासंदर्भात ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहेत.

अजित पवारांचं कुटुंबीय घेणार नरेंद्र मोदींची भेट 

रोहित पवार यांच्याप्रमाणे अजित पवारांच्या कुटुंबियांनाही अजित पवार यांचा अपघात हा घातपात असण्याची शक्यता वाटत आहे. त्यामुळे, अजित पवार अपघात प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि कुटुंबीय पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहेत. विमान अपघात प्रकरणाबाबत सखोल चौकशी केली जावी आणि वीएसआरची सगळी विमानं जमिनीवर आणली जावी अशी कुटुंबीयांची इच्छा असल्याचं सूत्रांची माहिती आहे. 

राज ठाकरेंनी सुनेत्रा पवारांना केलं होतं आवाहन

रोहित पवारांनी भेट घेतल्यानंतर राज ठाकरेंनी एफआयआर दाखल केला जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित सुनेत्रा पवारांनीही विचार करावा असं म्हटलं होतं. पुढे ते म्हणाले की, "मरीन ड्राईव्ह पोलिस स्टेशनला अधिकारी एफआयआर टाइप करुन घेत होते. तितक्यात डीसीपी आले आणि एफआयआर घेऊ नका सांगितलं. हे कशासाठी आहे? जर काही नसेल, घातपात नसेल, पण घरच्यांना काही शंका असेल आणि चौकशी नीट व्हावी असं वाटत असेल तर सरकारकडून अडथळे का आणले जातात? सुनेत्रा ताईंनीही याचा विचार करावा त्यांचेच ते पती होते. त्यांच्यात पतीच्या अपघाताबद्दलचा एफआयआर आहे आणि सरकारकडून घेऊ नका म्हणून दबाव येत आहे. मला काही राजकारण माहिती नाही, पण राज्यात कुणीही एफआयआर नोंदवू शकता असं सांगितलं जातंय तर संशय का निर्माण होतो", असं ते म्हणाले होते. 

जय पवारांनी शेअर केला होता विमानातील व्हिडीओ

जय पवारांनी VSR कंपनीचे मालक रोहित सिंह यांचा एक व्हिडिओ समोर आणला आहे. यात रोहित सिंह मुख्य पायलटच्या सिटवर झोपलेले दिसत आहेत. रोहित सिंह यांच्या निष्काळजीपणाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर VSR च्या कारभारावर बोट ठेवण्यात आलं. या प्रकरणात रोहित सिंह यांना अटक करण्याची मागणी जय पवार यांनी केली आहे. 

जय पवारांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओनंतर पुन्हा एकदा VSR कंपनीचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे, कारण याआधीही रोहित पवार यांनी त्यांच्या प्रेझेंटेशनमधून आणि DGCAनं देखील त्यांच्या अहवालातून VSR कंपनीच्या अनागोंदी कारभारावर बोट ठेवलं होतं, आणि आता चक्क या कंपनीच्या मालकाच्या निष्काळजीपणाचा व्हिडिओच समोर आला आहे, दरम्यान यानंतर रोहित पवारांनीही कडक शब्दात इशारा दिला आहे. 

...त्यांना मी सोडणार नाही-रोहित पवार 

हाच तो VSR कंपनीचा मालक रोहित सिंह. आज तो जणूकाय राज्यातील सगळ्याच मोठ्या नेत्यांपेक्षाही मोठा झाला आहे. याच्याच लग्नाला केंद्रातील मंत्री आणि राज्यातील सत्तेतील बडे नेते गेले होते. म्हणूनच त्याला वाचवण्याचा सगळीकडूनच प्रयत्न होताना दिसत आहे. विमान हवेत असताना स्वतः पायलट असूनही झोप काढतानाचा त्याचा माझे बंधू जय पवार यांनी शेअर केलेला हाच तो व्हिडिओ..! DGCA ची आजपर्यंतची संपूर्ण हालचाल बघता त्यांच्याकडून यावर कारवाई होईल की नाही. याबाबत आमच्या मनात शंका आहे. पण दादांच्या विमान अपघाताला जबाबदार असलेल्यांना आम्ही कदापि सोडणार नाही असं रोहित पवार म्हणाले आहेत. 

