/कल्याणमध्ये हिट अँड रन! सुनील कोळीला धडक देणारी मर्सिडीज कोणत्या आमदाराची? गाडीवर विधानसभा स्टिकर असल्याने चर्चांना उधाण

कल्याणमधील आधारवाडी परिसरात आलिशान कारने दिलेल्या धडकेत 25 वर्षीय सुनील कोळीचा मृत्यू झाला आहे. मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या 25 वर्षीय सुनील कोळी याला भरधाव मर्सिडीजने सकाळच्या सुमारास धडक दिली होती. धडक इतकी जोरात बसली होती की त्याचा मृत्यू झाला होता. दरम्यान अपघातानंतर कारचालकाने घटनास्थळावरुन पळ काढला होता. यानंतर पोलिसांनी कार ताब्यात घेतली आहे. दरम्यान कारवर विधानसभेचा स्टिकर असल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे.
सुनील कोळी मॉर्निग वॉकला गेला असता त्याला कारने धडक दिली होती. मर्सिडीज कारच्या धडकेमुळे रस्त्यावर लावलेल्या कमानीत सुनील फेकला गेला होता, मात्र हा अपघात होता की नैसर्गिक मृत्यू याचा पोलीस तपास करत होते. अखेर कल्याण खडकपाडा पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपासले आणि एक मर्सिडीज कार सुनीलला धडक देत असल्याचं समोर आलं.
याप्रकरणी पोलिसांनी कारचालक कोमिल गायकर याला अटक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या कारवर विधानसभा सदस्य असल्याचा स्टिकर होता. त्यामुळे हा स्टिकर कोणत्या विधानसभा सदस्याचा आहे , खरच विधानसभा सदस्याची ही गाडी आहे का? की हे स्टिकर अनधिकृत पणे लावण्यात आले आहे. गाडी चालवणारा वेगळाच होता आणि आरोपी वेगळाच उभा केला अशा विविध चर्चांना सध्या उधाण आलं आहे. पोलिसांनी कोमिल गायकर याला या प्रकरणी अटक केली आहे आणि पुढील तपास सुरू केला आहे अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र खेडेकर यांनी दिली आहे.