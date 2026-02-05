English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'.... तेव्हाही मलाच खलनायक ठरवण्यात आलं होतं', सुनील तटकरेंनी व्यक्त केली मनातली खंत

Sunil Tatkare on NCP Alliance : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामतीत अपघाती निधन झालं. या निधनानंतर पहिल्यांदा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अनेक मुद्द्यांवर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 5, 2026, 07:36 PM IST
Ajit Pawar and Sunil Tatkare Bond : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे अपघाती निधन झालं. यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण 360 डिग्रीने फिरलं. अजित पवारांच्या निधनानंतर अवघ्या चौथ्या दिवशी सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि राष्ट्रवादी नेते प्रफुल्ल पटेल हे विलिनीकरणाचे खलनायक असल्याची चर्चा जोरदार सुरु झाली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून सतत सांगण्यात होतं की, अजित पवार यांच्यासोबत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत चर्चा झाली होती. 12 फेब्रुवारी रोजी याबाबत अजित पवार घोषणा देखील करणार होते. या सगळ्याआधी अजित पवार यांचा दुर्दैवी अपघाती मृत्यू झाला. अजित पवार यांची शेवटची इच्छा ही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची होती. पण याला सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांचा विरोध असून ते विलिनीकरणाची खलनायक असल्याचं म्हटलं जात आहे. याबाबत झी 24 तासच्या To The Point मुलाखतीत सुनील तटकरे यांनी खंत व्यक्त केली आहे. 

मी 2019 पासून खलनायक... 

सुनील तटकरेंनी या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटलं की,  मी 2019 पासून खलनायक आहे. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा ऐतिहासिक 'पहाटेचा शपथविधी' २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पार पडला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून वाद झाल्याने राज्यात सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला होता, त्या दरम्यान ही नाट्यमय घडामोड घडली. यावेळी देखील तटकरे खलनायक ठरल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच 2022 मध्ये देखील तोच प्रकार घडला. अजित पवार यांनी 2 जुलै 2023 रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी सुनील तटकरे त्यांच्यासोबत होते. यावेळी देखील आपणच खलनायक ठरल्याच अजित पवारांनी म्हटलं. 

'पहिल्या दिवसापासून विलिनीकरणाची चर्चा कोणी केली'

नरहरी झिरवळ यांनी विलिनीकरणासंदर्भात केलेल्या विधानाचा दाखला दिला असता सुनील तटकरे म्हणाले की, "नरहरी झिरवळ आमच्या पक्षाचे मंत्री आहेत. अजित पवारांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात पहिल्या दिवशी ठेवलं होतं. दुसऱ्या दिवशी अंत्यसंस्कार झाले. नरहरी झिरवळ अंत्यसंस्कारानंतर बोलले. मी पुन्हा एकदा गांभीर्याने एका शोकाकुल मनस्थितीतच हे चार दिवस विचारत आहे की, यासंदर्भातील स्पष्टता येऊद्यात. अजितदादांचं अकाली जाणं आमच्या सर्वांना मानसिक धक्का देणारं आहे. त्यामुळे याच्यातून काही राजकीय प्रश्न निर्माण करणं, राजकारण करणं माझ्या स्वभावात नाही. मी दादांचा एका कार्यकर्ता होतो आणि उद्याही राहीन. योग्य वेळेला त्याची उत्तरं येतील". 

"माझ्या प्रश्नाचं उत्तर अजून 4 दिवस मिळालं नसताना मी पुढच्या प्रश्नांची उत्तरं कशाला देऊ. विलिनीकरणाची चर्चा कोणी सुरु केली हे सर्वांना माहिती आहे. पहिल्या दिवसापासून चर्चा कोणी केली हे माध्यमांनी दाखवलं आहे. मी कशाला कोणाचं नाव सांगू. मला काय सांगण्याची आवश्यकता आहे? महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिलं आहे. त्यांनी यासंदर्भात बोलावं," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

