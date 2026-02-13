English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अरोरांबाबतच्या प्रश्नावर तटकरेंनी हातच जोडले आणि पत्रकारांवर भडकले

Sunil Tatkare Refuse To Talk About Naresh Arora: काही दिवसांपूर्वी रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत अजित पवार यांच्या आपघाताबाबत अनेक प्रश्न उभे केले. अपघातापूर्वी अजित पवार यांची माध्यम सल्लागार नरेश अरोरा यांच्यासह बैठक पार पडली. या बैठकीत सुनील तटकरेही उपस्थित होते असा दावा रोहित पवार यांनी केला होता. दरम्यान आजच्या पत्रकार परिषदेत तटकरे यांना नरेश अरोराबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी थेट पत्रकार परिषद संपल्याची घोषणा केली.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 13, 2026, 07:17 PM IST
अरोरांबाबतच्या प्रश्नावर तटकरेंनी हातच जोडले आणि पत्रकारांवर भडकले

उर्वशी खोना,  झी मिडिया, नवी दिल्ली: अजित पवारांची अपघातापूर्वी शेवटची बैठक नरेश अरोराबाबत झाली होती. त्या बैठकीत कंत्राट रद्द करण्यावरुन वाद झाल्याचा दावा रोहित पवारांनी केलाय. त्या बैठकीला तटकरे उपस्थित होते. तटकरेंना याबाबत विचारल्यावर त्यांनी या विषयावर बोलणं टाळलंय. नरेश अरोरांबाबत सुनील तटकरे गप्प का असा प्रश्न आता राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून विचारला जातोय.

Add Zee News as a Preferred Source

 

"काका वारलेत, त्यांच्या मृत्यूबाबत प्रश्न विचारणारच" - रोहित पवार 

अजित पवारांचा मृत्यू कसा झाला असा प्रश्न रोहित पवार जाहीरपणे विचारु लागलेत. "काका वारलेत, त्यांच्या मृत्यूबाबत प्रश्न विचारणारच" अशी भूमिका रोहित पवारांनी घेतलीये. रोहित पवारांनी "अजित पवारांनी विमानानं बारामतीला जाण्याचा निर्णय का घेतला" याची कारणं सांगताना नरेश अरोरासोबतच्या बैठकीचाही उल्लेख केला होता. माध्यम सल्लागार नरेश अरोरांसोबतच्या बैठकीमुळं अजितदादांना उशीर झाला, त्यामुळंच त्यांनी विमानानं बारामतीला जाण्याचा निर्णय घेतला असा दावा रोहित पवारांनी केला होता. शिवाय अरोरासोबतचं कंत्राट अजितदादांना रद्द करायचं होतं असंही रोहित म्हणाले होते. हे सांगताना त्या बैठकीत सुनील तटकरे होते असा दावाही रोहित पवारांनी केला होता. 

 

तटकरेंनी अरोबाबतच्या प्रश्नांवर बोलणं टाळलं

त्या बैठकीत सुनील तटकरेंच्या उपस्थितीचा मुद्दा रोहित पवारांनी उपस्थित केला होता. त्या कंत्राटाबाबत जेव्हा सुनील तटकरेंना विचारलं तेव्हा त्यांनी थेट हातच जोडत उत्तर देणं टाळलं. एवढंच नाहीतर त्यांनी पत्रकार परिषद संपल्याची घोषणाच करुन टाकली.

 

राष्ट्रवादीच्या सामान्य कार्यकर्त्यांकडूनही सवाल 

रोहित पवार जे प्रश्न उपस्थित करतील, अपघाताबाबत ज्या शंका उपस्थित करतील त्याबाबत उत्तरदायी नसले तरी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना उत्तरं द्यावीच लागणार आहेत. सुनील तटकरे अरोरांबाबत एवढं सौम्य का? असा सवाल रोहित पवारांसोबतच आता राष्ट्रवादीच्या सामान्य कार्यकर्त्यांमधून विचारला जाऊ लागलाय.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
sunil tatkareNaresh AroraRohit PawarAjit Pawar Plain Crash

इतर बातम्या

विलीनीकरणाचा विषय सुनील तटकरेंंनी एका वाक्यात संपवला; शशिका...

महाराष्ट्र बातम्या