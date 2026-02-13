अरोरांबाबतच्या प्रश्नावर तटकरेंनी हातच जोडले आणि पत्रकारांवर भडकले

उर्वशी खोना, झी मिडिया, नवी दिल्ली: अजित पवारांची अपघातापूर्वी शेवटची बैठक नरेश अरोराबाबत झाली होती. त्या बैठकीत कंत्राट रद्द करण्यावरुन वाद झाल्याचा दावा रोहित पवारांनी केलाय. त्या बैठकीला तटकरे उपस्थित होते. तटकरेंना याबाबत विचारल्यावर त्यांनी या विषयावर बोलणं टाळलंय. नरेश अरोरांबाबत सुनील तटकरे गप्प का असा प्रश्न आता राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून विचारला जातोय.
अजित पवारांचा मृत्यू कसा झाला असा प्रश्न रोहित पवार जाहीरपणे विचारु लागलेत. "काका वारलेत, त्यांच्या मृत्यूबाबत प्रश्न विचारणारच" अशी भूमिका रोहित पवारांनी घेतलीये. रोहित पवारांनी "अजित पवारांनी विमानानं बारामतीला जाण्याचा निर्णय का घेतला" याची कारणं सांगताना नरेश अरोरासोबतच्या बैठकीचाही उल्लेख केला होता. माध्यम सल्लागार नरेश अरोरांसोबतच्या बैठकीमुळं अजितदादांना उशीर झाला, त्यामुळंच त्यांनी विमानानं बारामतीला जाण्याचा निर्णय घेतला असा दावा रोहित पवारांनी केला होता. शिवाय अरोरासोबतचं कंत्राट अजितदादांना रद्द करायचं होतं असंही रोहित म्हणाले होते. हे सांगताना त्या बैठकीत सुनील तटकरे होते असा दावाही रोहित पवारांनी केला होता.
त्या बैठकीत सुनील तटकरेंच्या उपस्थितीचा मुद्दा रोहित पवारांनी उपस्थित केला होता. त्या कंत्राटाबाबत जेव्हा सुनील तटकरेंना विचारलं तेव्हा त्यांनी थेट हातच जोडत उत्तर देणं टाळलं. एवढंच नाहीतर त्यांनी पत्रकार परिषद संपल्याची घोषणाच करुन टाकली.
रोहित पवार जे प्रश्न उपस्थित करतील, अपघाताबाबत ज्या शंका उपस्थित करतील त्याबाबत उत्तरदायी नसले तरी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना उत्तरं द्यावीच लागणार आहेत. सुनील तटकरे अरोरांबाबत एवढं सौम्य का? असा सवाल रोहित पवारांसोबतच आता राष्ट्रवादीच्या सामान्य कार्यकर्त्यांमधून विचारला जाऊ लागलाय.