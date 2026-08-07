प्रशांत किशोर यांची नेमणूक झाल्याचं मला माहिती नाही, याचा अर्थ...; सुनील तटकरेंनी सांगून टाकलं, 'मी 41 वर्षांपासून...मला गरज नाही...'

बिहारमधील बांकीपूर पोटनिवडणुकीत भाजपाचा पराभव करत धक्का देणारे प्रशांत किशोर यांची अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकीय सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची चर्चा आहे. या नियुक्तीमुळे भाजपा नाराज असल्याचंही बोललं जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रशांत किशोर यांनी राष्ट्रवादीला प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. दरम्यान सुनील तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आपल्याला याबाबत माहिती नसल्याचं सांगितलं आहे. तसंच त्यांनी नाराजीच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं आहे.
प्रशांत किशोर यांच्या नियुक्तीबाबत मला माहिती नाही. आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा वहिनींशी त्यांची सदिच्छा भेट झाली इतकंच माहिती आहे. राजकीय सल्लागार म्हणून त्यांना नियुक्त केल्याची माहिती नाही असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान पक्षात समन्वय नाही का? असं विचारलं असता त्यांनी मला माहिती नाही याचा अर्थ ही नियुक्ती झालेली नाही असं म्हटलं. ही फक्त औपचारिक भेट होती असं त्यांनी म्हटलं आहे.
"वहिनी आणि आमचा कोअर ग्रुप नेहमी संपर्कात असतो. आमच्या बैठका होत असतात. अधिवेशन सुरु असल्याने प्रत्यक्ष भेटी झाल्या नाहीत. फोनवरुन संपर्कात असतो. आम्ही एकत्र बसूनच निर्णय घेत असतो. ते राजकीय सल्लागार नेमल्याचं मला माहिती नाही. मला माहिती नाही म्हणजे नेमलेले नसावेत," असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
पक्षात दोन गट पडलेत का? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "काय अर्थ काढताय हे मला कळत नाही. मला माझा राजकीय गोत्र माहिती आहे. आम्ही फिल्डमध्ये असल्याने सगळ्या गोष्टी कळतात. दोन गट कशाला राहतील? नेमणूक केल्याचं अधिकृत आहे का? भेट झाली म्हणून असं मानणं चुकीचं आहे".
"सदिच्छा भेट झाली म्हणजे नेमलं असं होत नाही. पार्थ पवार होते तर ते अधिक सांगू शकतील. भाजपाच्या नेतृत्वाखाली एनडीएत आहोत. आम्ही मोदींच्या नेतृत्वाखाली काम करत असल्याचं मी वारंवार अधोरेखित केलं आहे," असं त्यांनी सांगितलं. आम्ही एनडीएसोबत आहोत, राहणार असंही त्यांनी सांगितलं.
मी माझ्या आयुष्यात निवडणुकीचा सर्व्हे कधी करुन घेतलेला नाही. मतमोजणीच्या दिवशी रायगड लोकसभा मतदारसंघ हारणार असं अनेकजण सांगत होते. मला काही रणनितीकार, सर्व्हेची गरज नाही. मी फिल्डवरचा आहे. गावाला गेल्यावर माणसांना, तरुणांना भेटल्यावर काय वाटतं याचा अनुभव आहे असंही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.