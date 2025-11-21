English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोरेगाव पार्क प्रकरण: मूळ वारसदार आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात दाखल, 10 जणांना नोटीस, नोंदवणार जबाब

Pune Land Deal: झी 24 तासनं पर्दाफाश केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मूळ वारसदार आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात दाखल झाले आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 21, 2025, 01:05 PM IST
Pune Land Deal: झी 24 तासनं पर्दाफाश केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीचा गुरुवारी पोलीस आयुक्तालयात जबाब नोंदवण्यात आला. शीतल तेजवानीची जवळपास दीड तास चौकशी करण्यात आली. दरम्यान यानंतर आता जमिनीचे मूळ वारसदार आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात दाखल झाले आहेत. तसंच तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचीही पोलिसांनी चौकशी केल्याचं समोर आलं आहे. शीतल तेजवानी सोबत येवले यांचीही पहिल्याच दिवशी चौकशी करण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वी येवले यांची चौकशी करण्यात आली. येवले यांचेही जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेत येवले यांची चौकशी करण्यात आली.

जमिनीचे मूळ वतनदार आपला जबाब नोंदवण्यासाठी पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेत दाखल झाले आहेत. शीतल तेजवानीचा जबाब नोंदवल्यानंतर आता त्यांचे जबाब नोंदवले जाणार आहे. मागील आठवड्यात काहीजणांनी आपले जबाब नोंदवण्यात आले होते. 10 जणांना जबाब नोंदवण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. जमीन पुन्हा मिळावी अशी या सर्वांची मागणी असून, गैरव्यवहारातील मूळ तक्रारदार आहेत. 

नोटीशीत सांगण्यात आलं आहे की, खडक पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा आणि मुंढव्यातील कोरेगाव पार्कमधील 40 एकराची जागा यासंदर्भात पोलिसांना मूळ मालकांकडून काही माहिती घ्यायची आहे. "पोलिसांनी आम्हाला नोटीस बजावल्यानंतर दोन दिवसांची मुदत घेतली होती. आज आम्ही यासंदर्भात जबाब नोंदवणार आहोत. आम्ही लेखी जबाब देणार असून, तोंडी जबाब देणार नाही. काल शीतल तेजवानीचा जबाब आम्हाला माहिती नाही. पण आम्ही शेतकऱ्यांतर्फे मूळ वतनदारांतर्फ जो जबाब देणार आहोत तो लेखी देणार आहोत," असं त्यांनी सांगितलं आहे.

"आमची कशाप्रकारे फसवणूक करण्यात आली, तसंच आमच्या अशिक्षित असण्याचा कसा गैरफायदा घेतला यासंदर्भात आम्ही सांगणार आहोत," अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. 272 जण असून आतापर्यंत 10 जणांना नोटीस आल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. 

झी 24 तासचे मानले आभार

"झी 24 तासचे आम्ही आभार मानतो, कारण त्यांनी शेतकऱ्याला आशेचा किरण दाखवला आहे तो फार महत्त्वाचा आहे. आमचा 60-70 वर्षाचा जो लढा होता त्याला त्यांनी वाचा फोडली. आम्हाला त्यामुळे जगण्याची उमेद मिळाली," अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

दस्तनोंदणीत अनियमितता; मुठे चौकशी समितीत बाब स्पष्ट

कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाच्या 40 एकर जागेचा व्यवहार करताना या जागेचे दस्त नोंदविताना जुन्या बंद सातबारा उत्ताऱ्याचा वापर केल्याचा आणि ई-फेरफार टाळण्यात आल्याचा ठपका या संदर्भातील चौकशी समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. तसेच, मालमत्ता स्थावर असताना ती जंगम असल्याचे दाखवून अनियमितता करण्यात आल्याची बाबही अहवालातून स्पष्ट झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार संचालक असलेल्या 'अमेडिया' कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि जागेचे कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात कोरेगाव पार्क येथील जमिनीबाबत खरेदी-विक्री करार झाला होता. ही जागा शासकीय असताना आणि महार वतनाच्या जागेची विक्री हस्तांतर करता येत नसताना त्याची विक्री झाल्याचा प्रकार यानंतर पुढे आला. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने त्याबाबतचा अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांना दिला आहे.

स्थावर मालमत्ता जंगम दाखवल्याचे उघड

सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी केलेल्या अनियमिततेवर ठपका ठेवला आहे. 'निलंबित सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी दस्तनोंदणी करताना संबंधित जागेचा ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहणे आवश्यक होते. मात्र, तो न अहवालातून निलंबित पाहता बंद झालेला जुना सातबारा उतारा दस्ताला जोडण्यात आला. उद्योग संचालनालयाचे पात्रता सवलत घेऊन दस्तनोंदणी करण्यात प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्क आली. दस्तनोंदणी केल्यांतर ई-म्युटेशनसाठी तो पाठविताना स्थावरऐवजी जंगम मालमत्ता पर्याय निवडण्यात आला. करून दस्त तो 'ऑफलाइन' 'म्युटेशन'साठी पाठवला,' असे चौकशी अहवालात म्हटले आहे.

शिवराज यादव

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

