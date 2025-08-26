English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोकणवासियांचे सर्वात मोठे स्वप्न भंगले! मुंबई ते सिंधुदुर्ग 6 तासांचा अती जलद प्रवास यंदा शक्य नाही; रो रो सेवा प्रकल्प अडकला

मुंबई ते विजयदुर्ग रो-रो सेवेचा मुहूर्त हुकला आहे. यामुशे यंदा तरी  6 तासांत कोकणात पोहचणे अशक्य आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 26, 2025, 05:33 PM IST
Mumbai To Vijaydurg Ro Ro Ferry :  गणेशोत्सवात सुरु होणारी रो रो सेवा सुरु होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही रो रो सेवा सुरु झाली नसून येत्या काही दिवसातही ही सेवा सुरु होण्याची चिन्हे नाहीत. कारण मुंबई ते विजयदुर्ग रो रो सेवा सुरु करण्यासाठी केंद्रीय नौकायन महा-संचालना-लयाकडून परवानगी न मिळाल्याने सेवा सुरु करणे महाराष्ट्र सागरी मंडळास शक्य झाले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवादरम्यान सहा तासात कोकणात पोहचण्याचे स्वप्न भंगले आहे. 

गणेशोत्सवानिमित्त मुंबईहून कोकणात जाणाऱ्यांना प्रवासाचा एक अतिजलद पर्याय उपलब्ध करुन दिला  जाणार होता. मुंबई विजयदुर्ग, देवगड, सिंधुदुर्ग रो रो सेवा गणेश चतुर्थीपूर्वी दोन - तीन दिवस आधी सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सागरी मंडळाने घेतला. त्यानुसार विजयदुर्ग येथील जेट्टीत सुधारणा करण्यासह मुंबईतील माझगाव येथे रो रो सेवेच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले.   हे काम 20 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून तात्काळ रो रो सेवेच्या ट्रायल रन करण्यात येणार होती. या रो रो सेवेमुळे गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून कोकणात, विजयदुर्ग, देवगडला केवळ सहा तासांत पोहोचता येणार आहे. रो रो सेवेच्या दिवसाला दोन फेऱ्या चालवल्या जाणार होत्या. बोटीतून एका वेळी 50 ते 60 चारचाकी वाहने आणि 400 ते 500 प्रवासी जाऊ शकतील.

गणेशोत्सवात भाविकांना मुंबई ते कोकण असा प्रवास अतिजलद, केवळ सहा तासांत करता यावा यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई ते विजयदुर्ग रो-रो सेवा सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केली होती. मात्र आता ही घोषणा कोरडी ठरणार आहे. मुंबई ते विजयदुर्ग रो- रो सेवेसाठी केंद्रीय नौकायन महासंचालनालयाकडून परवानगी न मिळाल्याने सेवा सुरू करणे महाराष्ट्र सागरी मंडळास शक्य झाले नसल्याचे चित्र आहे.

विजयदुर्ग येथील प्रवासी जेट्टीचे  रो-रो जेट्टीत रूपांतर करण्याचे काम मागील काही दिवसांपासून युद्धपातळीवर सुरू होते. हे काम 20 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करत 21 ऑस्टपासून रो-रो सेवेची साधणी सुरू करण्याचे नियोजन सागरी मंडळाचे होते. रो-रोच्या दृष्टीने इतर पायाभूत सुविधाही साकारण्यात आल्या. गणेशोत्सवासाठी आता केवळ एक दिवस शिल्लक असून, रो-रो सेवा अद्यापही सुरू झालेली नाही ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करत 21 ऑस्टपासून रो-रो सेवेची चाचणी सुरू करण्याचे नियोजन सागरी मंडळाचे होते. रो-रोच्या दृष्टीने इतर पायाभूत सुविधाही साकारण्यात आल्या. गणेशोत्सवासाठी आता केवळ एक दिवस शिल्लक असून, रो-रो सेवा अद्यापही सुरू झालेली नाही. येत्या एक-दोन दिवसातही ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता नाही.

Vanita Kamble

