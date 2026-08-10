/समुद्रात 5 वादळं फिरत असताना भारतात सुपर पावरफुल मान्सून सक्रिय; महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट

11 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : सध्या जागतिक हवामानात लक्षणीय बदल होत आहेत. पश्चिम पॅसिफिक महासागरात 5 उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे एकाच वेळी सक्रिय झाली आहेत. चीन पासून ते जपानपर्यंत या वादळाचा तडाखा बसला आहे. समुद्रात 5 वादळं फिरत असताना भारतात सुपर पावरफुल मान्सून सक्रिय झाला आहे. महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना IMD ने मोठा अलर्ट दिला आहे. जाणून घेऊया उद्या 11 ऑगस्ट 2026 रोजी हवामान कसे असेल.
देशाच्या अनेक भागांमध्ये मान्सून सक्रिय आहे. पुढील काही दिवस मध्य भारत, पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. 11 ऑगस्टच्या सुमारास उत्तर बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या पश्चिम बंगाल-बांगलादेश किनारपट्टीवर एक नवीन चक्रीवादळी प्रणाली विकसित होऊ शकते. 13 ऑगस्टच्या सुमारास उत्तर बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवर एक नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होऊ शकते. यामुळे भारतात सुपर पावरफुल मान्सून सक्रिय पुन्हा एकदा सक्रिय होवू शकतो असा अंदाज आहे.
13 ऑगस्टपासून पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड आणि बिहारमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे या राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकते. दिल्ली-एनसीआरमधील हवामान तुलनेने स्थिर राहील आणि हलक्या ते अगदी हलक्या पावसाची शक्यता आहे.
13 ते 20 ऑगस्ट दरम्यान मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागानं व्यक्त केली आहे. हजारो किलोमीटर दूर असणाऱ्या प्रशांत महासागरात ‘एल निनो’ स्थितीमुळे हवामान बदल होत असतानाच भारतात सध्या दोन कमी दाबाच्या क्षेत्रांमुळे मान्सूनला पुन्हा एकदा बळ मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. नाशिक, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या भागांना ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. कोकणातील पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांसह मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
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