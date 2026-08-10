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समुद्रात 5 वादळं फिरत असताना भारतात सुपर पावरफुल मान्सून सक्रिय; महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (11 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ): भारतात अल निनोच्या स्थितीतही पावसाला बळ मिळणार आहे.  13 ऑगस्टपासून राज्यात पावसाची तीव्रता वाढणार आहे.  बंगालच्या किनारपट्टीवर एक नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत आहे. 

Published: Aug 10, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:41 PM IST
समुद्रात 5 वादळं फिरत असताना भारतात सुपर पावरफुल मान्सून सक्रिय; महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना IMD चा मोठा अलर्ट

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