राज ठाकरे म्हणाले, 'तशा प्रकारामुळे शिसारी येते'; KDMC मध्ये त्यांच्याच आदेशानंतर शिंदेंना पाठिंबा? जाणून घ्या!

Raj Thackeray On KDMC: 'आजची राजकारणाची परिस्थिती पाहिली. गुलांमांचा बाजार झालाय. हे सर्व महाराष्ट्रातील चित्र पाहिल्यानंतर आज बाळासाहेब नाहीयत ते बरं आहे. तो माणूस किती व्यथित झाला असता. त्या माणसाला किती त्रास झाला असता', असे राज ठाकरे म्हणाले. बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ता झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. 'आज महाराष्ट्रात चावडीप्रमाणे लिलाव सुरु आहेत. प्रकार ऐकून शिसारी आली.ज्या गोष्टी शुन्यातून उभ्या केल्या, अनेक लोकांना बाळासाहेबांनी निर्माण केले. ज्या गोष्टी घडतायत, घडत गेल्या', असे राज म्हणाले. याआधीराज ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीनिमीत्त एक लेख लिहीला त्यासोबतच एक्स पोस्ट सुद्धा लिहीली. पण त्यातल्या काही वाक्यांमुळे राज ठाकरेंच्या राजकारणाची परत एकदा चर्चा सुरु झालीये. कारण बाळासाहेब ठाकरेंचा हवाला देत राज ठाकरेंनी स्वतःच्या आजपर्यंतच्या राजकीय भूमिकांचं समर्थन केलंय.
राज ठाकरेंच्या राजकारणाबद्दल जेव्हा जेव्हा बोललं जातं तेव्हा तेव्हा त्यांनी बदललेल्या किंवा वेळोवेळी घेतलेल्या राजकीय भूमिकांबद्दल सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले जातात.मराठीच्या मुद्द्यावरुन दोन्ही ठाकरे वैयक्तित मतभेद दूर सारुन एकत्र आले. एकत्र आलो आहोत एकत्र राहण्यासाठी असंही ठाकरेंनी म्हटलं. पण कल्याण डोंबिवलीत मात्र मनसेने शिंदेंसोबत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आणि सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी त्यावर नाराजीही व्यक्त केली. खुद्द राज ठाकरे सुद्धा केडीएमसीतल्या मनसे नगरसेवकांच्या भूमिकेवर नाराज असल्याचं राऊतांनी म्हटलं. पाठिंब्याचा निर्णय राज ठाकरेंना विश्वासात घेऊनच झाल्याचे संकेत मिळतात. आज बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीनीमीत्त लिहीलेल्या एक्स पोस्टमध्ये कधीतरी थोडी लवचिक भूमिका घ्यावी लागते असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय.लवचिक राजकारणाचा उल्लेख करणारा हा उतारा नेमका काय आहे? जाणून घेऊया.
राजकारणात कधीतरी बाळासाहेबांना पण लवचिक भूमिका घ्यावी लागली म्हणून त्यांचं मराठी माणसावरचं प्रेम तसूभर पण कमी झालं नाही, उलट ते अधिकच दृढ होत गेलं. हेच संस्कार आमच्यावर आहेत. मी एक शब्द आज पुन्हा देतो की, आरपार बदललेल्या राजकारणात कधीतरी थोडी लवचिक भूमिका घेतली, तरी ती माझ्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी किंवा स्वार्थसाठी कधीही नसेल.
याचा अर्थ यापुढेही राज ठाकरे लवचिक भूमिका घेऊ शकतात असा स्पष्ट संकेत यात आहे. गेल्या काही वर्षात राज ठाकरेंची राजकीय शैली आणि भाषा अशीच लवचिक झालेली बघायला मिळालीय.
2015 मध्ये राज ठाकरेंनी भाजपला पाठिंबा दिला
2019 मध्ये राज ठाकरेंनी मोदींविरोधात भूमिका घेतली
2019 मध्ये राज ठाकरेंनी हिंदुत्वाची भूमिका घेतली
2024 मध्ये राज ठाकरेंनी पुन्हा मोदींना पाठिंबा दिला
2024 मध्ये राज ठाकरेंची उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीका
2024 मध्ये राज ठाकरेंकडून शरद पवारांवर विखारी टीका
2024 मध्ये राज ठाकरे हिंदुत्वावरुन मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर
2024 मध्ये दोन्ही ठाकरे बंधूंमध्ये मराठीच्या मुद्द्यावरुन युती
2024 मध्ये राज ठाकरेंची मुंबई महापालिकेत शरद पवारांच्या पक्षासोबत सलगी
2024 मध्ये कल्याण डोंबिवलीत शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा
तर वेळोवेळी राज ठाकरेंच्या लवचिक राजकीय भूमिका महाराष्ट्राने बघितल्या आहेत. त्याचं राज ठाकरेंनी समर्थन केल्यानंतर संजय राऊतांनी मात्र सावध प्रतिक्रिया दिलीये.
राज ठाकरेंनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत शिंदेंचा हात धरत शर्यत जिंकण्याचा लवचिक प्रयत्न केला. तशीच लवचिकता मुंबईबाबतही दाखवली जाऊ शकते का या प्रश्नावर मनसे नेते पूर्ण होकार देत नसले तरी पूर्ण नकारही देत नाहीत.
तर दुसरीकडे राज ठाकरेंच्या या लवचिक राजकीय भूमिकांचा ज्यांना काही निवडणुकांमध्ये फायदा झाला त्यांनी लवचिकतेचं समर्थन केलंय. आता राज ठाकरेंच्या याच लवचिकतेचा कल्याण डोंबिवलीत शिवसेनेला फायदा झाला. राजकारण हे काळाच्या प्रवाहाप्रमाणे बदलत आणि घडत जातं. भूमीकाही त्याच राहत नाहीत. मात्र असं असलं तरी राजकीय भूमिका व्यापक जनहितासाठी लवचिक झालं तरच ते गौरवलं जातं. म्हणूनच कठोर बाळासाहेबांची लवचिकता आजही आठवली जाते.राज ठाकरे याच बाळासाहेबांच्या लवचिकतेचा दाखला देत मुंबईत कोणतं लवचिक धोरण राबवणार का याचं उत्तर येत्या काळात मिळेलच.