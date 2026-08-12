मग नेमकं जिंकलं कोण? ठाकरे विरुद्ध शिंदे सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचा मोठा सवाल; '....मग ठरवायचं कसं?'

13 वर्षांत निवडणूक आयोगाला हे कधीच समजले नाही का की या पक्षाची दुसरी एखादी घटना अस्तित्वात आहे? हे भारताचे निवडणूक आयोग आहे. जे सर्व राजकीय पक्षांची स्थापना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीवर देखरेख ठेवते. आणि मग ते असा युक्तिवाद करतात की पक्षाची ही घटना आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की, ही एक हुकूमशाही रचना आहे असा निष्कर्ष काढण्यासारखे कोणतेही ठोस साहित्य आयोगासमोर नव्हते असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. कपिल सिब्बल यांनी आज केलेला युक्तिवाद संपला असून, उद्या पुन्हा एकदा पक्षाची बाजू मांडणार आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा संदर्भ देत सांगितलं की, निवडणूक आयोग 'समाजवादी पक्षा'च्या खटल्यातील निकालाचा आधार घेत आहे. मुलायम सिंह यांच्या गटाचे म्हणणे होते की, अखिलेश यादव यांनी बोलावलेले अधिवेशन घटनाबाह्य होते. परंतु तो खटला पक्षातील फुटीशी संबंधित होता.
यावर सरन्यायाधीशांनी कोण जिंकले - वडील की मुलगा? असा प्रश्न विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी सांगितलं, मुलाचा विजय झाला. मी मुलाच्या बाजूने होतो. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं, कुटुंबही विभागले गेले. पक्ष हीच जणू त्यांची खाजगी मालमत्ता बनली. पण त्यांच्यात सामंजस्याने समझोता झाला होता ना? त्यांच्या निधनापूर्वी. यावर सिबल यांनी हो असं उत्तर दिलं.
न्यायमूर्ती बागची यांनी यावेळी पक्षातील फुटीबाबतचा निर्णय 10 व्या अनुसूचीनुसार (10th Schedule) घ्यावा लागेल. त्यानंतरच्या घडामोडींचा विचार केला जाऊ शकतो का, यावर तुम्हाला युक्तिवाद करावा लागेल. विधिमंडळ पक्षातील फूट मूळ पक्षात किंवा मुख्य संघटनेतही पसरू शकत नाही, असे घटनापीठाने म्हटलेले नाही.
जर सुरुवातीच्या टप्प्यावरच राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असेल, तर त्यानंतरच्या घडामोडींचा नक्कीच विचार केला जाऊ शकतो. त्याबाबत कोणताही वाद नाही. जर राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे प्रथमदर्शनी प्रकरण सिद्ध झाले, तर परिस्थिती बदलू शकते. अंतिम निर्णय घेताना, आयोग नंतरच्या काळातील पुरावे किंवा माहिती तपासू शकतो आणि पक्षचिन्हावर कोणाचा हक्क आहे हे निश्चित करू शकतो. ८ ऑगस्ट रोजी काय घडले किंवा त्यानंतर आणखी कागदपत्रे सादर केली गेली, याला मी आव्हान देत नाहीये. माझा प्रश्न अधिक मर्यादित आहे: 19 जुलै रोजी निवडणूक आयोगासमोर अशी कोणती माहिती किंवा पुरावे उपलब्ध होते, ज्यावरून सुरुवातीच्या टप्प्यावरच राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध होऊ शकले असते? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी विचारला.
Sibal - The son won. I was for the son— Live Law (@LiveLawIndia) August 12, 2026
CJI - Family also divided. Party became the property. But they amicably settled? before he died
Sibal - yes
J Bagchi - split has to be decided under 10th schedule. you have to argue on whether subsequent events can be gone into.…
"म्हणजे 2018 च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले गेले. विधानसभेतील बहुमतामुळे फूट पडली असे गृहीत धरले गेले. त्या आधारावर, जणू काही हे हुकूमशाही असल्यामुळे मी यात लक्ष घालणार नाही, असे म्हटले जात आहे. संघटनात्मक शाखेत आम्ही बहुमतात खूप पुढे होतो. निवडणूक आयोगाला संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष करायचे होते, त्यांना असे मानायचे होते की घटना दूषित झाली आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
"30 जूननंतर, जेव्हा ते (शिंदे) मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा जे लोक आमच्यासोबत होते ते सुद्धा दूर गेले. ते दूर जातच राहिले. हे आजही घडत आहे. जर तुम्ही अशा राजकीय घटनांना घडू दिले, की विधिमंडळ पक्षाची एक शाखा फुटते, स्वतःला पक्ष म्हणवते आणि आयोगाकडे जाते, तर ते एक वादळच आहे," असं ते म्हणाले.
"तुम्ही विधिमंडळ पक्षाला सत्ताधारी पक्षाला विकू कसे देऊ शकता, त्याला मुख्यमंत्री म्हणून बसवू शकता आणि म्हणू शकता की ही एक घडणारी घटना आहे? अशा प्रकारे तुम्ही कोणतेही सरकार उलथवून टाकू शकता. कायद्याला लोकशाहीची थट्टा करू देऊ नका. लोकशाही अशा प्रकारे कोमेजून जाताना आम्ही पाहू शकत नाही. म्हणूनच मी स्वतः (विलिनीकरणाविरोधात) याचिका दाखल केली आहे," असं ते म्हणाले.