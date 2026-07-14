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शाहरुख-गौरीला 'सर्वोच्च' दिलासा; मन्नतविरोधातील 'ती' याचिका कोर्टाने फेटाळली

Shah Rukh khan Mannat Renovation Case: शाहरुख खानला सर्वोच्च दिलासा मिळाला आहे. मन्नतच्या नुतनीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:35 PM IST
शाहरुख-गौरीला 'सर्वोच्च' दिलासा; मन्नतविरोधातील 'ती' याचिका कोर्टाने फेटाळली
Image Credit: Supreme Court Dismisses Plea Challenging CRZ Clearance For Additional Floors At Shah Rukh Khan Mannat

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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