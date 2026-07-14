शाहरुख-गौरीला 'सर्वोच्च' दिलासा; मन्नतविरोधातील 'ती' याचिका कोर्टाने फेटाळली

Shah Rukh khan Mannat Renovation Case: बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खान आणि त्यांची पत्नी गौरी खान यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मन्नत बंगल्याच्या नुतनीकरणाविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. तसंच, याचिकाकर्त्याच्या हेतुबाबत आम्हाला शंका आहे, असं म्हणत याचिकाकर्त्यांनाच न्यायालयाने फटकारले आहे.
मुंबई उपनगरातील वांद्रे येथे शाहरुख खानचा मन्नत बंगला आहे. गेल्या वर्षापासूनच शाहरुख खान या बंगल्याचे नुतनीकरण करण्यास आग्रही आहे. मात्र रिनोव्हेशनसाठी अनेक पर्यावरणवाद्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. हे प्रकरण कोर्टातदेखील पोहोचले होते. त्यामुळं सुनावणीदरम्यान नुतनीकरणाच्या कामावर स्थगिती आणण्यात आली होती. खरं तर शाहरुख खानने रिनोव्हेशनची परवानगी आधीच घेतली होती. मात्र सुनावणी काळात काम थांबवण्यात आले होते.
कोणी केली होती याचिका दाखल?
मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दाऊंडकर यांनी याचिकेत दावा केला होता की, मन्नतमध्ये दोन मजले वाढवण्यासाठी आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आल्या नाहीत आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) या बाबीकडे दुर्लक्ष केले, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार देत स्पष्ट केले की, 'कोणीतरी चित्रपट अभिनेता आहे म्हणून न्यायालय प्रभावित होत नाही. एखाद्याला स्वतःच्या घरात काही मजले वाढवायचे असतील तर त्यात काय अडचण आहे? प्रथमदर्शनी कायद्याचे मोठ्या प्रमाणात पालन झाल्याचे दिसते. शेजारी किंवा इतर व्यक्तींच्या आक्षेपांना विशेष महत्त्व देता येणार नाही.'
याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, 'याचिकाकर्त्याच्या हेतूबाबत आम्हाला शंका आहे. शाहरुख खान यांच्याविषयी वैयक्तिक पूर्वग्रह असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटते.'
वांद्रे बँडस्टँड येथे मन्नत हा बंगला असून 27,000 चौरस फुटांची वास्तू आहे. विशेषतः, 1914 मध्ये "व्हिला व्हिएन्ना" म्हणून बांधलेल्या या बंगल्याला "ग्रेड II(B) वारसा वास्तू" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, म्हणजेच त्याला आर्किटेक्चरल आणि सांस्कृतिक दोन्ही महत्त्व आहे.