शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीला नवी कलाटणी? सुप्रीम कोर्टाकडून शिंदेंना 7 महत्त्वाचे प्रश्न; 'निवडणूक आयोगाने आपला...'

सुप्रीम कोर्टात आज शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. युक्तिवाद करताना त्यांनी एखादा आमदार अपात्र झाला तरी त्याला मिळालेली मतं अपात्र नसतात असं म्हटलं. तसंच अपात्रतेवर सुनावणी म्हणजे विनाकारण हे प्रकरण वाढवल्यासारखं आहे सांगताना, यांनी पुन्हा सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला दिला. सुनवाणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी अनेक महत्त्वाच्या टिप्पणी करत काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. हे मुद्दे या सुनावणीला वेगळं वळण देणारे ठरु शकतात. हे सात मुद्दे कोणते आहेत जाणून घ्या.
1) सर्व कसोट्यांमध्ये अडचणी असतील, तर दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते का, असा सवाल.
2) न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या जागी बसून स्वतःचा निर्णय घेणार नाही. आयोगाने आपला विवेकाधिकार योग्य पद्धतीने वापरला का, याचीच न्यायालयीन तपासणी केली जाईल, असे निरीक्षण.
3) निवडणूक आयोगाने उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायांचे संभाव्य परिणाम तपासले होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे बागची यांनी सांगितले.
4) निवडणूक आयोग कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्याच्या आदेशातून दिसते, अशी टिप्पणी.
5) सर्व शिवसैनिक किंवा पक्ष सदस्यांचे सार्वमत घेणे व्यवहार्य नाही, असे बागची यांनी नमूद केले.
6) पक्षाची संघटनात्मक लोकशाही आणि कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब हा मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले.
7) ‘सादिक अली’च्या आधारे निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील गटाचा विचार केला, अशी भूमिका आयोगाच्या आदेशातून दिसत असल्याचे बागची यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्हाला असे वाटते की, तुम्ही अगदी योग्यरित्या नमूद केल्याप्रमाणे, सुभाष देसाई हे प्रकरण कधीही ईसीआय (ECI) समोर आले नव्हते. त्यामुळे, 'कायदेमंडळातील संख्याबळाची चाचणी' (legislative test) हा एक समान पर्याय म्हणून स्वीकारण्याच्या मुद्द्यावर ईसीआयने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. 'सादिक अली' खटल्यातील निकालामुळे याला समान पर्याय मानले जावे असे आम्हाला वाटले; तसेच सुभाष देसाई प्रकरणात असे म्हटले आहे की राजकीय निर्णयाचा आदर (deference) केला जावा - अर्थात, हा आदर म्हणजे काही घटनात्मक अडथळा (constitutional clog) नाही. हा ईसीआयच्या अधिकारांवरचा अडथळा नाही, परंतु त्यांनी आदरपूर्वक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. या गोष्टी ईसीआयने आत्मसात केल्या आहेत असे आम्हाला वाटले होते. आणि म्हणूनच काल मी प्रश्न उपस्थित केला होता: 'तिसरा पर्याय' अस्तित्वात आहे ही बाब ईसीआयच्या विचारातून पूर्णपणे निसटली होती का? तसा एक तिसरा पर्याय उपलब्ध होता. तो तिसरा पर्याय हाच एकमेव पर्याय आहे असे मी म्हणत नाहीये... शेवटी, कायद्याचा अर्थ समजून घेणे ही वेगळी बाब आहे. म्हणूनच आम्हाला त्याकडे लक्ष द्यावे लागते; कारण याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. केवळ या प्रकरणापुरतेच नाही, तर भविष्याच्या दृष्टीनेही..
शिवसेना प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता होणार आहे.