English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • SC Hearing: ...तर एकनाथ शिंदेंना नवा पक्ष काढावा लागेल; आमदार, खासदार आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक सगळे अपात्र होणार?

SC Hearing: ...तर एकनाथ शिंदेंना नवा पक्ष काढावा लागेल; आमदार, खासदार आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक सगळे अपात्र होणार?

Supreme Court Hearing on Shisvena: सुप्रीम कोर्टात उद्या शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्ट उद्या निर्णय देण्याची शक्यता असून, जर उद्धव ठाकरेंकडे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह सोपवलं तर काय होईल? यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी माहिती दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 20, 2026, 05:28 PM IST
SC Hearing: ...तर एकनाथ शिंदेंना नवा पक्ष काढावा लागेल; आमदार, खासदार आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक सगळे अपात्र होणार?

Supreme Court Hearing on Shisvena: सुप्रीम कोर्टात उद्या शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात दोन दिवसांसाठी सुनावणी होणार असून, यानंतर निकाल येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने जर उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने निकाल देत नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह सोपवलं तर काय होईल? यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी माहिती दिली आहे. 'झी 24 तास'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सर्व शक्यता पडताळून सांगितल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

चिन्ह गोठवल्यास काय होणार? असं विचारण्यात आलं असता त्यांनी सांगितलं की, "मागच्या तीन वर्षात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. 21 तारखेला सुनावणी होईल सांगितलं होतं. तरी कदाचित सुनावणी होणार नाही. निर्णय द्यायचा असेल तर उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनेच होईल. त्यामुळे पुढील तारखा हा मार्ग असू शकतो". 

शिंदेंचे आमदार, खासदार, नगरसेवक अपात्र ठरणार का? 

चिन्ह गोठवलं तर एकनाथ शिंदेंचे आमदार, खासदार, नगरसेवक अपात्र ठरणार का? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "जे आमदार, खासदार नगरसेवक म्हणून शिंदे सेनेतर्फे निवडून आले, तेव्हा कायदेशीररित्या शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आला होता. कायदेशीररित्या ते धनुष्यबाण चिन्ह वापरु शकत होते. निवडणूक आयोगाने त्यांना अधिकार दिला आहे. त्यामुळे ते अपात्र ठरणार नाहीत. पण निर्णय येईल तेव्हा शिवसेना नाव आणि चिन्ह जाईल. उद्धव ठाकरेंकडे शिवसेना त्यांची आहे सांगत सुपर्त करण्यात येईल, चिन्ह कदचित गोठवलं जाईल किंवा उद्धव ठाकरेंना दिलं जाईल, पण ते चिन्ह राहणार नाही. त्यावेळी एकनाथ शिंदे पक्षविहीन होतील आणि दुसऱ्या पक्षात जावं लागेल. एकनाथ शिंदेंची ओळख अमित शाहांचा पक्ष चालवणारे प्रमुख अशी आहे".

'शिदेंना वेगळा पक्ष काढून द्यावा लागेल'

"निवडून आलेले कोणतेही प्रतिनिधी अपात्र ठरणार नाहीत. ते कायदेशीर पद्दतीने निवडून आले आहेत. पण त्यांना मोकळीक मिळेल. कोणत्यात पक्षाचे नसल्याने  ते नवा पक्ष काढून त्याचे सदस्य येतील, किवं भाजपात जातील. कोणाची खासदारकी, आमदारकी, जाणार नाही. कायदेशीररित्या पक्ष, चिन्ह असताना त्यांनी निवडणूक लढवली आहे. पण जेव्हा नाव आणि चिन्ह काढून घेतलं जाईल तेव्हा ते बांधील नसतील आणि हवं ते करण्याची मोकळीक मिळेल. भाजपा आता काय सर्वांना घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिदेंना वेगळा पक्ष काढून द्यावा लागेल. काहीजण कदाचित उद्धव ठाकरेंकडे परत येतील," अशी शक्यताही त्यांनी सांगितली. 

'सत्तेचं बहुमताचं गणित बदलू शकतं'

"महापौरपदाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय झाला तर एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवर उद्धव ठाकरेंकडे जाऊ शकतात. यामुळे सत्तेचं बहुमताचं गणित बदलू शकतं. अशावेळी राज, उद्धव ठाकरे जास्त सक्रीय झालेले दिसतील," असंही ते म्हणाले. 

एकनाथ शिंदे नवा पक्ष काढून सर्वांना सामावून घेतील या शक्यतेवर ते म्हणाले, "आता शिवसेना हे नावं आणि चिन्ह याचं आकर्षण आहे. लोकांच्या मनात आपुलकी आहे. ती नवीन चिन्ह आणि पक्षात नसेल. छत्र निघून गेल्यावर एकनाथ शिंदेंसोबत राहण्याचा निर्णय घेताना हे महत्त्वाचं असेल". 

...तर शिंदे यांचं राजकीय महत्व कमी होईल 

एकनाथ शिंदे नवीन पक्ष काढू शकतात किंवा भाजपात समाविष्ट करुन घेऊ शकतात. एकनाथ शिंदे भाजपात सहभागी झाले तर शिंदे यांचं राजकीय महत्व कमी होईल अशी शक्यताही त्यांनी सांगितली. 

...तेथून खरी अधोगती सुरु झाली

"एकनाथ शिंदे नवीन पक्ष काढून त्यात सर्वांना ठेवू शकतात. तसं केल्यास शिवसेना नाव, दबदबा, आपुलकी नसेल. काहीही निर्णय झाली तरी सर्वात मोठा धक्का एकनाथ शिंदेंना बसणार आहे. कारण निर्णयाचा फायदा त्यांनाच झाला होता. बहुमत सिद्ध करा हा राज्यपालांनी काढलेला आदेश थांबवू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. तो निर्णय चुकीचा असल्याचं खंडपीठाने मान्य केलं होतं. त्यांना मंत्र्याच्या सल्ल्याने वागायला हवं होतं आणि सत्तेची चाचपणी झाली. तेथून खरी अधोगती सुरु झाली," असं असीम सरोदेंनी म्हटलं आहे. 

'चिन्ह वापरायचं हे उद्दव ठाकरे ठरवतील'

"शिवसेना कोणाची हा निर्णय सुप्रीम कोर्ट घेईल.निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची पडताळणी केली जाईल. काही कारण नसताना चिन्ह उद्धव ठाकरेंकडून काढून शिदेंना देण्यात आलं. चिन्ह गोठवण्यात येईल किंवा उद्धव ठाकरेंना दिलं जाईल. त्यानंतर कोणतं चिन्ह वापरायचं हे उद्दव ठाकरे ठरवतील," असं ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टात काय होऊ शकतं यावर ते म्हणाले  की, "कोणाचं बरोबर आहे हे ठरवायचं आहे. उद्धव ठाकरे सातत्याने वैधानिकदृष्ट्या योग्य असल्याचं सांगत आहेत. नैतिकता, कायद्याच्या आधारे त्यांची बाजू योग्य आहे. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि 4 न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने आहे. तो त्यांनी राहुल नार्वेकर यांच्याकडे विश्वासाने पाठवला होता. त्यांनी निर्णयाची वाट लावली. अन्वार्थ चुकीचे लावले. त्यांच्या निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. उद्धव ठाकरेंचं योग्य आहे असा निर्णय येऊ शकतो".

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
supreme courtuddhav thackerayeknath shindeSymbolMumbai

इतर बातम्या

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे कमी मतांनी पराभूत झालेले मुंबईती...

महाराष्ट्र बातम्या