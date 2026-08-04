/सुप्रीम कोर्टात शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाची सुनावणी 3 मिनिटात संपली; नेमकं काय घडलं? कोर्टाने काय सांगितलं?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील आज सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी उद्यावर ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे ही सुनावणी उद्या म्हणजेच बुधवारी 5 ऑगस्टला होणार आहे. उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 रोजी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देताना पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणही दिलं आहे. याच निर्णयाला उद्धव ठाकरेंनी आव्हान दिलं आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज दुपारी 4 पर्यंत हे प्रकरण सुनावणीसाठी येईल असं वाटलं होतं. मात्र प्रकरण उशीरा बोर्डावर आलं. प्रकरण सुनावणीसाठी आलं असता सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचं खंडपीठ होतं. सरन्यायाधीशांनी आपण यावर उद्या सुनावणी घेऊया का? अशी विचारणा केली.
त्यावर उद्धव ठाकरेंच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले, हो, आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे. जर उद्या यावर प्राधान्याने सुनावणी घेता आली तर पाहावे. कपिल सिब्बल यांच्या विनंतीवर सरन्यायाधीशांनी आम्हाला आधी 'मिसलेनियस' (इतर) प्रकरणे पहावी लागतील असं सांगितलं.
CJI: Should we take it up tomorrow?— Live Law (@LiveLawIndia) August 4, 2026
Senior Advocate Kapil Sibal: yes we need some time my lord. If it can be taken up on priority tomorrow.
CJI: we will have to see first the miscellaneous matters.
Sibal: Just give us some time tomorrow. 2 PM. So that it is taken up.…
त्यावर सिबल यांनी उद्या आम्हाला फक्त थोडा वेळ द्या. दुपारी 2 वाजता. जेणेकरून यावर सुनावणी घेता येईल अशी विनंती केली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने उद्यावर सुनावणी ढकलली आहे.
दरम्यान कोर्टाबाहेर शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, "प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यानंतर उद्यासाठी गेलं. आमची 36 क्रमांकवर केस होती. दुपारनंतर आमची केस बोर्डावर येईल आणि युक्तिवाद सुरु होईल असं वाटलं. पण बार काऊन्सिल, डिजिटल अरेस्ट सुनावणींमध्ये फार वेळ गेला. कोर्टाची वेळ संपली तेव्हा आमचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विचारणा केली असता उद्या 2 किंवा 2.30 नंतर सुरु करु असं सांगितलं आहे. सिब्बल, कामत युक्तिवाद करतील".
तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात जाऊन एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 ला शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बंड केले, त्यांच्यासोबत 40 आमदार आणि 10 अपक्षांची ताकद होती. त्यानंतर दोन्ही शिवसेनेचा वाद निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी मागील तीन वर्षे झाली. परंतु अंतिम निकाल अद्याप लागू शकलेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात जाऊन एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 ला शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बंड केले, त्यांच्यासोबत 40 आमदार आणि 10 अपक्षांची ताकद होती. त्यानंतर दोन्ही शिवसेनेचा वाद निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी मागील तीन वर्षे झाली. परंतु अंतिम निकाल अद्याप लागू शकलेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.