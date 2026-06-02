/संमतीने होणारा वेश्याव्यवसाय हा गुन्हा नाही, पोलिसांनो कारवाई करु नका; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

Supreme Court On Prostitution : भारतात वेश्याव्यवसाय हे बेकायदेशीर मानला जातो. नैतिकचा मुद्द उपस्थितीत करत यावर कारवाई केली जाते. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करु नका असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे पोलिसांना दिले आहेत. जर एखादी प्रौढ व्यक्ती स्वेच्छेने लैंगिक व्यवसायात गुंतली असेल, तर तो गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाईबाबत महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना अटक करण्याची किंवा त्यांचा छळ करण्याची गरज नाही असे न्यायालायाने म्हंटले आहे. जर व्यावसायिक लैंगिक संबंधांसाठी मानवी तस्करी होत असेल आणि एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले जात असतील, तर अनैतिक मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायदा (ITPA) लागू होतो असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, स्वेच्छेने वेश्याव्यवसायात गुंतणे बेकायदेशीर नाही. तथापि, वेश्यागृह किंवा वेश्यालय चालवणे बेकायदेशीर आहे. अनैतिक वाहतूक प्रतिबंधक कायदा 1956 मध्ये लागू करण्यात आला. त्यात अनेक कलमे आहेत आणि वेश्यागृह किंवा वेश्यालय चालवणे हा एक गुन्हा आहे. या कायद्याच्या कलम 3 नुसार, जो कोणी आपली जागा वेश्याव्यवसायासाठी भाड्याने देत असेल किंवा याचा वापर या अवैध कामासाठी होत असेल तर त्याला एक ते तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
कायद्याच्या कलम 4 नुसार, वेश्येच्या कमाईचा वापर करणे हा गुन्हा आहे. हे कलम वेश्येच्या कुटुंबीयांनाही लागू होते. कलम 5 नुसार, जबरदस्ती, आमिष किंवा सक्तीने कोणालाही वेश्याव्यवसायात ढकलणे हा देखील गुन्हा आहे. कलम 7 नुसार, सार्वजनिक ठिकाण किंवा धार्मिक स्थळाच्या 200 मीटरच्या आत लैंगिक काम करणे हा गुन्हा आहे. तथापि, या कायद्यात संमतीने होणाऱ्या लैंगिक संबंधांचा कुठेही उल्लेख नाही.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने बुद्धदेव कर्माकर विरुद्ध बंगाल राज्य या खटल्यात एक ऐतिहासिक निकाल दिला. हा खटला लैंगिक कामगारांच्या पुनर्वसन आणि हक्कांशी संबंधित होता. न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले की, ज्याप्रमाणे संविधानाचे अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा हक्क प्रदान करते, त्याचप्रमाणे लैंगिक कामगार देखील भारताचे नागरिक आहेत . त्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले पाहिजे.
वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या किंवा याच्याशी संबधींत लोकांसोबत पोलिसांचे वर्तन अयोग्य असते. भारतीय विधी आयोगाच्या तपासणीतून वारंवार हे उघड झाले आहे. यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवते. न्यायालयाने वारंवार असे म्हटले आहे की, परस्पर संमतीने केलेले लैंगिक कार्य हा गुन्हा नाही. त्यामुळे, जर कोणी आयटीपीएच्या (ITPA) इतर कलमांचे उल्लंघन करत नसेल, तर त्यांचा छळ केला जाऊ नये. या निर्णयात न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी म्हटले आहे की, जर कोणी स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करत असेल तर त्याला कोठडीत ठेवण्याची किंवा सुधारगृहात पाठवण्याची गरज नाही.