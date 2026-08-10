'ते' 6 खासदार अपात्र ठरणार? खासदारकी जाणार? शिंदेंना 'सर्वोच्च' धक्का? सगळ्यांचं लक्ष दिल्लीकडे

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेल्या सहा फुटीर खासदारांच्या विलीनीकरणाबाबत सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण शिवसेना नाव आणि पक्ष चिन्हाच्या प्रकरणापेक्षा वेगळं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि याचिकाकर्त्या खासदारांचं म्हणणं काय? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
जून 2026 मध्ये ‘ऑपरेशन टायगर’ अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उबाठा) गटातील सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन झाले. यामध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) या सहा खासदारांचा समावेश आहे.
18 जुलै 2026 रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या विलीनीकरणाला मान्यता दिली. त्यामुळे शिंदे गटाची लोकसभेतील संख्या 7 वरून 13 झाली, तर उबाठा गटाची 9 वरून 3 वर आली. शिवसेना (उबाठा) नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले. हे विलीनीकरण घटनाबाह्य, अवैध आणि दहाव्या अनुसूचीच्या (अपात्रता कायदा) तरतुदींचे उल्लंघन आहे, असं सावंत यांनी या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. पक्षानेच विलीनीकरण केले नाही, तर खासदारांनी एकतर्फी निर्णय घेतला; तसेच परिपत्रक जॉइंट सेक्रेटरीने जारी केले असल्याने अध्यक्षांचा औपचारिक आदेश असल्याचे स्पष्ट नाही.
22 जुलै 2026 रोजी जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा आणि जस्टिस आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने नोटीस जारी केली, पण तात्पुरती स्थगिती नाकारली. सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर आज सुनावणी होत आहे. आजच्या सुनावणीत लोकसभा अध्यक्षांचे उत्तर, सहा खासदारांची बाजू आणि उबाठा गटाची स्थगितीची मागणी ऐकली जाणार आहे. ही सुनावणी दहाव्या अनुसूचीतील ‘विलीनीकरण’ तरतुदी आणि अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करत असल्याने या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुरु असलेलं शिवसेना पक्षनाव-चिन्ह प्रकरण वेगळं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या म्हणजेच 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. उद्धव ठाकरे गटाने (शिवसेना उबाठा) निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले होते. उबाठा गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ आणि मशाल चिन्ह मिळाले. यावर आक्षेप घेत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मागील आठवड्यामध्ये दोन दिवस सुनावणी झाल्यानंतर प्रकरण या आठवड्यात पुन्हा सुनावणीसाठी घेतलं जाणार आहे.