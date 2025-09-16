English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SC on Election: सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला सर्वात मोठा आदेश! पुढच्या 4 आठवड्यात निवडणुकांसाठी....

Supreme Court on Election: सुप्रीम कोर्टाने प्रलंबित निवडणुकांसदर्भात मोठा आदेश दिला आहे. यावेळी कोर्टाने निवडणूक सतत पुढे ढकलली जात असल्याने कठोर शब्दांत खडसावलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 16, 2025, 03:25 PM IST
SC on Election: सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला सर्वात मोठा आदेश! पुढच्या 4 आठवड्यात निवडणुकांसाठी....

Supreme Court on Election: राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मोठा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात जानेवारी अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने यादरम्यान 4 आठवड्यात लागणारा स्टाफ त्यांना द्या, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत लागणाऱ्या सगळ्या EVM मशिन्स द्या असाही आदेश दिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी सुनावणीच्या सुरुवातीला सांगितलं की, 65 हजार मशिन्स आहेत, 55 हजार मशिन्स आणखी हव्यात. यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हा सगळा वेळकाढूपणा सुरू आहे असं सांगितलं. 

एवढा उशीर करण्याची काहीही गरज नव्हती. याचिकाकर्ते असंच करत राहिले तर निवडणुका 2026 पर्यंत पण हे करणार नाहीत असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. यावर्षी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत, कारण ओबीसी आणि इतर प्रकरणं आली असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं. 

कोर्टाने यावेळी आम्हाला चार महिन्यात निवडणुका व्हाव्यात अशी अपेक्षा होती असं सांगितलं. आम्हाला वाटत होतं की या महिन्याच्या शेवटी निवडणुका होतील असंही कोर्टाने म्हटलं. 

आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर राज्य सरकार अर्ज करतंय की आणखी निवडणुका पुढे ढकला. निवडणुका आणखी सूचीबद्ध झाल्या नाहीत त्या व्हायला पाहिजे होत्या अशी नाराजी कोर्टाने व्यक्त केली. महानगर पालिकेची प्रभाग रचना अद्याप सुरू आहे. कोर्ट आणखी वेळ मागतं की आमच्याकडे मशिन्स नाहीत. बोर्ड परीक्षा आहेत अस सांगता. निवडणुकीसाठी माणसं नेमली नाही हे तिसरं कारण सांगितल जात आहे अशीही नाराजी कोर्टाकडून व्यक्त करण्यात आली. 

बोर्डाच्या परीक्षेची कारणं देता, पण त्या मार्चमध्ये आहेत असंही कोर्टाने खडसावलं. राज्य सरकारकडून यावेळी 31 ऑक्टोबरपर्यंत प्रभाग रचना पूर्ण करू अशी ग्वाही देण्यात आली. कोर्टाने यावेळी निवडणुकीसाठी लागणारा स्टाफ आयोगाला द्या अशा सूचना दिल्या आहेत. दोन आठवड्यात चीफ सेक्रेटरी यांनी बाकी लोक आणि सेक्रेटरी यांच्याशी बोलावं अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. 

4 आठवड्यात लागणारा स्टाफ आणि नोव्हेंबर 2025 पर्यंत लागणाऱ्या सगळ्या EVM मशिन्स द्या असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. इतर मशिन्स इतर राज्यातून घेण्यासाठी ऑर्डर दिली आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सगळ्या निवडणुका व्हायला पाहिजेत असा आदेश दिला आहे. 

FAQ

1) कोणत्या संस्थांमध्ये निवडणुका होणार आहेत?
२९ महानगरपालिका (जसे मुंबई, पुणे), २९० नगरपरिषदा, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३५ पंचायत समित्या. याशिवाय ११८ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही प्रलंबित आहेत. एकूण २,४८६ संस्था प्रभावित झाल्या होत्या.प्रश्न 

2) निवडणुकीत इतर आरक्षण कसे राहील?
अनुसूचित जातींसाठी १३%, अनुसूचित जमातींसाठी ७% आणि महिलांसाठी ५०% आरक्षण कायम राहील. एकूण आरक्षण ५०% च्या मर्यादेत राहील. ओबीसी आरक्षण तात्पुरते असून, कोर्टाच्या अंतिम निर्णयानुसार बदलू शकते.

3)  ओबीसी आरक्षणाबाबत कोर्टाचा काय निर्णय आहे?
सुप्रीम कोर्टाने ६ मे २०२५ रोजी ओबीसीसाठी २७% आरक्षण कायम ठेवण्यास मंजूर दिली आहे, पण हे बंठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीचे आहे. २०२१ च्या निर्णयानुसार, ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी तिहिरी चाचणी (अनुसूचित जाती/जमातींप्रमाणेच मागासलेपण, प्रमाण आणि ५०% मर्यादा) आवश्यक आहे. कोर्टाने बंठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत निवडणुका होण्यास परवानगी दिली आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
supreme courtelection commissionbmc Electionसुप्रीम कोर्ट. मराठी

इतर बातम्या

1 हजार कोटींचा एक्सप्रेस वे, ₹32680000000 ची नवी इंडस्ट्री...

मुंबई बातम्या