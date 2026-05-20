/नाव देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा; नवी मुंबई विमानतळाला दी.बा पाटलांचं नाव देण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली

Navi Mumbai International Airport : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि बा पाटील यांचं नाव द्यावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. विमानतळाच्या निर्मितीपासून विमानतळाला भूमीपूत्र दिवंगत नेते दि बा पाटील यांचं नाव द्यावं अशी मागणी होत होती. विमानतळ आता कार्यान्वयित झालं. राज्य सरकारनं केंद्राला प्रस्ताव देऊन नऊ महिने झाले तरीही विमानतळाचं नामांतर झालेलं नाही. याबाबत दाखल याचिका कोर्टानं फेटाळली असून नामांतराचा अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकारला असल्याचं सांगितलंय.
दिबा पाटील यांच्या कुटुंबीयांनीही लवकरच दिबा पाटील यांचं नाव विमानतळाला मिळेल असा आशावाद व्यक्त केलाय. पण नामांतरासाठी आंदोलनाच्या तयारीत राहा असं आवाहनही त्यांनी समाजबांधवांना केलंय. नामकरणासाठी केंद्रीय नागरी हवाई उड्डयणमंत्री राम नायडू यांच्याकडं सातत्यानं पाठपुरावा सुरु असल्याचा दावा कृती समितीनं केलाय. नवी मुंबई विमानतळ कृती समिती मात्र नामकरणासाठी अतिशय आग्रही आहे. येत्या 24 जूनला विमानतळाला दि बा पाटलांचं नाव दिलं नाहीतर जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
शिवसेनेनंही विमानतळाच्या नामांतराबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. विमानतळाला दिबांचंच नाव मिळावं असं शिवसेनेनं म्हटलंय. नवी मुंबई विमानतळाच्या नामांतराचा मुद्दा स्थानिक भूमिपूत्रांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याबाबत सरकारनं चालढकल केल्यास कधीही भूमिपूत्रांच्या संयमाचा बांध फुटण्याची शक्यता असल्याचं सांगण्यात येतय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज आपल्या नियोजित दिल्ली दौऱ्यासाठी खाजगी विमानाऐवजी एअर इंडियाच्या प्रवासी विमानातून करण्याचा निर्णय घेतला. आज दुपारी ४ वाजताच्या एअर इंडियाच्या प्रवासी विमानाद्वारे मुंबईहून दिल्लीला रवाना झाले.
यावेळी शिंदे यांचे मुंबई विमानतळावर उत्साहात स्वागत करण्यात आले. यावेळी अनेकांनी त्यांच्यासोबत फोटो काढून घेतले. तर काहींनी त्यांना भेटून आपले निवेदन त्यांच्या हाती दिले. या सर्वांना भेटून त्यांचे अभिवादन स्वीकारत शिंदे यांनी आपले विमान गाठले.
केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या वतीने दिल्लीत स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.० ची विशेष आढावा बैठक आज आणि उद्या दिल्लीत आयोजित केली आहे. या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी शिंदे आज दुपारी दिल्लीला रवाना झाले. उद्या ते स्वतः या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. एरवी खाजगी विमानाने प्रवास करणाऱ्या शिंदे यांनी यावेळी मात्र सर्वसामान्य नागरिकाप्रमाणे प्रवासी विमानाने दिल्लीला जाण्याचा निर्णय घेतला.
जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा किंमती वाढल्याने भविष्यातील धोका ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन बचतीचा संदेश दिला होता. या संदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी देशातील आपल्या राजकीय सहकाऱ्यांनाही केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत विशेष बैठक घेऊन राज्यातील सर्व मंत्र्यांसाठी नियमावली जाहीर केली होती.
यानंतर शिंदे यांनी या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यासाठी तत्काळ ईव्ही गाडी वापरण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या देखील कमी केली. त्याचप्रमाणे हेलिकॉप्टरने होणारे आपले दौरे देखील कमी केले असून, आता तर खाजगी विमानाने प्रवास न करता एअर इंडियाच्या प्रवासी विमानाने प्रवास करण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचे पालन करण्यात उपमुख्यमंत्री शिंदे कोणतीही कसूर बाकी ठेवत नाहीत हेच त्यांचा या छोट्याशा कृतीतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.