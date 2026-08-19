'मोदींच्या भाषेत नार्वेकर...', राऊतांचा घणाघात; 'घरात 200 कोटींच्या...', 'यातून स्पष्ट होतंय की सुप्रीम कोर्टावर...'

"निवडणूक आयोगाने आणि तेव्हाचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आर्थिक आणि राजकीय दबावात निर्णय घेतला," असा गंभीर आरोप उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी अपात्रतेसंदर्भातील मुद्द्यावरुन 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेमधून बंड केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी घेतलेल्या निर्णयावरुन युक्तीवाद केला. त्याचाच आधार घेत राऊतांनी प्रसारमाध्यमांसमोर नार्वेकरांवर टीका करताना, "मोदींच्या भाषेत नार्वेकर बौद्धिक नक्षलवादी आहेत" असं म्हटलं आहे.
"निवडणूक आयोगाला तेव्हा विकत घेतले. आयोगाने विधिमंडळाचा पक्ष आणि त्यासंदर्भात अध्यक्षांनी जो निर्णय घ्यायला पाहिजे होता तो घेतला नाही," असं राऊत म्हणालेत. "(बंडखोर आमदारांची) पहिली तुकडी सुरतला जाणारी तेव्हाच आम्ही अपात्रतेच्या कारवाईसाठी कार्यवाही केली. तो जर निकाल लागला असता पण त्याची वाट न पाहता पक्ष फुटीवर शिक्कामोर्तब केलं. पक्ष आणि चिन्ह विकले गेले यात मोठा व्यवहार झाला. आयोग विकत घेतला. (कोर्टात) नार्वेकर यांचे वस्त्रहरण झाले," असा घणाघात राऊतांनी केला.
नार्वेकरांवर निशाणा साधताना राऊत यांनी, "संविधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती भ्रष्ट आहे. मोदींच्या भाषेत नार्वेकर बौद्धिक नक्षलवादी आहेत. नार्वेकर बौद्धिक नक्षलवादी आहेत," असं म्हटलं आहे. सिब्बल यांच्या युक्तीवादासंदर्भात बोलताना, "उत्तम युक्तिवाद आणि संविधानिक युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे. बौद्धिक नक्षलवादी कोण आहे हे कालच्या युक्तिवादातून समोर आले आहे. आमचे अध्यक्ष बौद्धिक नक्षलवादी ज्यांनी पक्ष विकला. नार्वेकर म्हणजे आंबेडकर यांचे वंशव आहेत का?" असा खोचक सवाल राऊत यांनी विचारला.
"नार्वेकरंनी भाजपची नवीन राष्ट्रीय कार्यकारणी पोस्ट केली असून स्वागत केले आहे. आर्थिक आणि राजकीत दबावाखाली जर कोणाला वाईट वाटत असेल आणि नोटीस पाठवत असेल तर ठीक आहे. हा राजकिय विजय म्हणजे काय असते? शिंदे म्हणतात राजकीय विजय फडणवीस म्हणतात तोच निर्णय होणार आणि मोदी म्हणतात घाबरू नका मी सोबत आहे. यातून हे स्पष्ट होत आहे की सुप्रीम कोर्टावर दबाव आहे. संविधानाचा आणि कायद्याचा विजय होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्याय होईल," असं राऊत म्हणालेत.
"त्यांचा युक्तिवाद काय खोट्याचे खरं करणार ना. तेव्हा युक्तिवाद केला परिस्थिती बदलली आहे. आता कोणाच्या घरात 200 कोटींच्या नोटा सापडल्या? दिल्लीतल्या फार्म हाऊसवर कोणाच्या घरात नोटा सापडल्या पहा. राजेश कुमार यांच्यावर आरोप आहे माझा. निवडणूक आयोगाने तेव्हा आमचा पक्ष विकला. त्यात दलाली शाह यांनी केली. जे बोलतोय त्याच्या परिणामांना मी समोर जाईल," अशी आक्रमक भूमिका राऊतांनी घेतली.