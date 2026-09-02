'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेल तेव्हा शिंदेना आयुष्यभर...', राऊतांचं भाकित; 'धनुष्यबाण गोठवण्याची...'

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आत शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह यासंदर्भातील सुनावणी होणार असून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आपली बाजू मांडल्यानंतर आजपासून एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाकडून बाजू मांडली जाणार आहे. या सुनावणीला असलेलं महत्त्व लक्षात घेत मंगळवारी सायंकाळी शिंंदे दिल्लीला रवाना झाले. मात्र यावरुन आता ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तथा राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी कठोर शब्दांमध्ये शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.
एकनाथ शिंदेंनी मंगळवारी सायंकाळी दिल्लीत पोहचल्यानंतर वरिष्ठ कायदेतज्ञ शिवसेना पक्षा आणि चिन्ह संदर्भात होत असलेल्या सुनावणीबाबत माहिती घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांच्या जोरदार युक्तिवादानंतर शिंदे गटाकडून आजपासून युक्तीवादाला होणार सुरुवात होणार आहे. त्यामुळेच हा युक्तिवाद करत असताना पक्षाची बाजू आणि पुरावे भक्कम रीतीने मांडण्यासाठी मंगळवारीच एकनाथ शिंदेंनी सर्व वकिलांशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्याचे समजते. पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाकडे राहावे यासाठी कायद्याच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात यावी असा शिंदेंचा प्रयत्न आहे.
आज होत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे मंगळवारी सायंकाळी दिल्लीला रवाना झाले. कायदेशीर सल्ला आणि चर्चेसाठी ते दिल्लीत गेल्याच्या बातम्या समोर आल्यासंदर्भात पत्रकारांकडून प्रश्न विचारण्यात आला असता राऊत यांनी, "एकनाथ शिंदे यांनी काळा कोट सुद्धा घातला आहे, कोर्टात जाण्यासाठी! हा ऐतिहासिक खटला आहे. कोर्टात चिंतन मनन सुरुवात आहे. निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल यांनी दबावाखाली निर्णय घेतले. धनुष्यबाण गोठवण्याची वेळ आणली कोणी? अमित शाह डाकू आहेत. डाकूंचे सरदार आहेत. मी जबाबदारी ने बोलतोय कापायचं नाही. डाकूंच्या मदतीने बाळासाहेब यांचे पवित्र धनुष्यबाण चोरलं. ही वेळ शिंदेनी आणलेली आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेल तेव्हा शिंदेना आयुष्यभर स्वतः ची लाज वाटेल," म्हटलं आहे.
"एकनाथ शिंदेंची बाजू कधी भक्कम असू शकते का? जस्टीस सूर्यकांत यांच्यावर दबाव आणू शकतात का?" असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. शिंदेंना टोला लगावाताना, "नवीन डिक्शनरी येत आहे. सौदा म्हणजे एकनाथ शिंदे. सौद्याला समानार्थी शब्द एकनाथ शिंदे आहे," असंही राऊत म्हणाले.