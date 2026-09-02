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'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेल तेव्हा शिंदेना आयुष्यभर...', राऊतांचं भाकित; 'धनुष्यबाण गोठवण्याची...'

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मागील महिन्यामध्ये तीन आठवडे सुनावणी झाल्यानंतर आजपासून या सुनावणीचा पुढील टप्पा सुरु होतोय ज्यामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेकडून बाजू मांडली जाणार आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 02, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:47 AM IST
'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेल तेव्हा शिंदेना आयुष्यभर...', राऊतांचं भाकित; 'धनुष्यबाण गोठवण्याची...'
Image Credit: पत्रकारांशी बोलताना राऊतांचं विधान

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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