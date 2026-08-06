पक्षांतर हे घटनात्मक पाप...; शिवसेनेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींचं महत्त्वाचं निरीक्षण; 'जर नेमलेले लोकच वाईट...'

डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, संविधान कितीही चांगले असले तरी, जर ते चालवण्यासाठी नेमलेले लोक वाईट असतील, तर ते वाईट ठरणारच असं सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितं. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीदरम्यान त्यांनी हे निरीक्षण नोंदवलं. जेव्हा आपण लोकशाही तत्त्वे आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांबद्दल बोलतो, तेव्हा साहजिकच हा प्रश्न निर्माण होतो की, एखाद्या राजकीय पक्षाने स्वतः लोकशाही पद्धतीने कार्य करणे अपेक्षित आहे का? असाही प्रश्न त्यांनी विचारला.
सरतेशेवटी संस्थात्मक सचोटी ही लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा आहे. संस्थात्मक सचोटीचा अभाव लोकशाहीचा पायाच उद्ध्वस्त करतो असं कपिल सिबल म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी, आयोगाने स्वतःच संस्थात्मक सचोटीचे महत्त्व प्रभावीपणे सांगितले आहे. त्यात डॉ. बी. आर. आंबेडकरांचा उल्लेख आहे. त्यात डॉ. आंबेडकरांच्या निरीक्षणांची पुनरावृत्ती केली आहे आणि पक्षांतर हे घटनात्मक पाप आहे या मताचाही उल्लेख आहे. तथापि, आज ते पाप न राहता सन्मानाचे प्रतीक बनले आहे असे दिसते असं निरीक्षण नोंदवलं.
न्यायमूर्ती बागची यांनी पुढे सांगितलं की, "डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की, संविधान कितीही चांगलं असलं तरी, जर ते चालवण्यासाठी नेमलेले लोक वाईट असतील, तर ते वाईट ठरणारच. यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले, आमचे म्हणणे नेमके हेच आहे. जर अधिकारी स्वतःच या तत्त्वांचे पालन करत नसतील, तर ती उद्धृत करण्यात काही अर्थ नाही. ती चिंता परिच्छेद ९२ मध्ये प्रतिबिंबित झाली आहे असंही न्यायमूर्तींनी सांगितलं.
परिच्छेद 3 आणि 4 या दोन्हींचा संपूर्ण उद्देश बचाव करणे हा आहे. जर मी अपात्रता मागितली, तर मी 1/3 सदस्य आहे हा बचाव असू शकतो. परिच्छेद 4 मध्ये, मी विलीन झालो आहे असे म्हटले आहे. पण तुम्ही त्याचा अर्थ लावू शकत नाही... लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 29 अ... प्रतीकात्मक आदेशाने विधिमंडळ पक्षाची संकल्पना मान्य नाही असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक आयोग 2018 च्या घटनेचा संदर्भ देतो, जी ते फेटाळून लावतात! आम्ही दोघेही कधी आयोगाकडे गेलोच नाही. त्यांना हे कुठून मिळालं? कलम 29 अ मध्ये कुठे म्हटलं आहे की सुधारित घटना नोंदवून घेतली पाहिजे? आम्ही आयोगाला सुधारणांची माहिती दिली होती. आमचं म्हणणं आहे की आम्ही ते (२०१८ ची घटना) पत्रासोबत दिलं होतं, पण ते नाकारतात. पण खरं तर - ती अट कुठे आहे? अध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय घेत नाहीत. तथ्ये न्यायालयाच्या निकालांमध्ये समाविष्ट असतात. निवडणूक आयोग संघटनात्मक विभागाकडे दुर्लक्ष करतो. सरकार कधीच स्थापन व्हायला नको होतं. त्यांना सगळं मिळालं! सत्तेतले लोक चुंबकासारखे असतात. ते अनेक वेगवेगळ्या लोकांना आकर्षित करतात. 31 चे 39 झाले... ते 56 होऊ शकतात... जर तुम्ही असं होऊ दिलं, तर ही अवलंबलेली चुकीची प्रक्रिया आहे असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
जर निवडणूक आयोगाने अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवले, तर नेमकी हीच समस्या निर्माण होते. एकदा आयोगाने एखाद्या गटाला मान्यता देऊन त्याला पक्षाचे चिन्ह दिले की, जर अपात्रतेच्या याचिकांवर नंतर निर्णय झाला, तर सगळं संपलेलं असतं. मी घटनापीठासमोर हाच युक्तिवाद केला होता आणि निवडणूक आयोगाने अपात्रतेच्या कार्यवाहीच्या निकालाची वाट पाहावी असा आग्रह धरला होता. मला हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तो युक्तिवाद फेटाळला. याचा परिणाम असा झाला की, अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाच, निवडणूक आयोगाने चिन्हाच्या वादावर आधीच निर्णय दिला होता. अपात्रतेच्या कार्यवाहीतील उत्तरे केवळ 2023 मध्ये दाखल करण्यात आली, तोपर्यंत आयोगाने सर्व काही आधीच ठरवून टाकले होते, ज्यामुळे आम्ही या स्थितीत येऊन पोहोचलो आहोत असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.