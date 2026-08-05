सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा उल्लेख करत मोठा दावा; सिब्बल म्हणाले 'सुरुवातीला 16 आमदार ....', BJP चंही घेतलं नाव, 'सरकार पाडण्यासाठी...'

गुवाहाटीमध्ये असताना, आमदारांनी सरकार पाडण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली होती. ते सतत एकमेकांच्या संपर्कात होते. एका मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी उघडपणे सांगितले होते असं ठाकरेंच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. पक्षाविरोधी कारवायांबाबत शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला (ECI) पत्र लिहिले होते. प्रतिवादींनी कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा कधीच केला नाही. सुनील प्रभू यांनी अपात्रतेची याचिका दाखल केली. सुरुवातीला 16 आमदार होते, नंतर ती संख्या 22 झाली. सभागृहाचे अधिवेशन बोलावणे आणि बहुमत सिद्ध करणे यांबाबतची प्रक्रिया न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. परंतु उद्धव यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांना कोणताही दिलासा मिळू शकला नाही असंही त्यांनी सांगितलं. विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती, कारण अपात्रतेबाबतचा निर्णय अध्यक्षांनाच घ्यायचा होता असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं की, विधानसभा अध्यक्षपदी नियुक्त झाल्यावर नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना 'गटनेता' आणि गोगावले यांना 'व्हीप' म्हणून मान्यता दिली. अध्यक्षांविरुद्ध 'मँडमस' (आदेश) जारी केला जात नाही... पण काहीतरी प्रक्रिया तर असायला हवी. प्रत्येक लवादाने (ट्रिब्युनल) काही तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक असते. नोटिसांना उत्तरे 2023 मध्ये दाखल केली गेली! तीही घटनापीठाच्या निकालानंतर. जेव्हा लवाद निर्णयच घेणार नसेल, तेव्हा १० व्या अनुसूचीचा (पक्षपांतरबंदी कायद्याचा) काय उपयोग? हे एक 'लवाद' आहे, असा न्यायालयाचा आदेश मिळवण्यासाठी आम्हाला खूप कष्ट घ्यावे लागले. या सरकारची संपूर्ण निर्मितीच बेकायदेशीर होती, तरीही या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.
यामागील मूळ गृहीतक असे आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षात परस्परविरोधी गट किंवा विभाग असतात. याचा विधिमंडळ पक्षाशी काहीही संबंध नाही. जेव्हा राजकीय पक्षांतर्गत दोन प्रतिस्पर्धी गट आपणच खरा पक्ष असल्याचा दावा करतात, तेव्हा आयोग पक्षांतर्गत संघटनात्मक कामकाजाची तपासणी करतो आणि कोणता गट अधिकृत राजकीय पक्ष आहे, हे निश्चित करतो. परिच्छेद १५ चा मूळ आधारच राजकीय पक्षांतर्गत असलेला वाद हा आहे. मग, त्यात विधिमंडळ पक्षाला कसे काय आणले जाऊ शकते? अशी विचारणा त्यांनी केली.
Sibal: Whilst in Guwahati, the MLAs colluded with BJP to topple the govt. They were in constant communication. Eknath Shinde openly stated they had support of a big national party. Shiv Sena wrote to ECI stating about the anti-party activities. Respondent never claimed support of…— Live Law (@LiveLawIndia) August 5, 2026
'एकनाथ शिंदेंची नियुक्ती नियुक्ती 2018 च्या पक्ष-घटनेनुसारच झाली होती'
राजकीय पक्षात कोणताही प्रतिस्पर्धी गट अस्तित्वात नव्हता. तरीही, निवडणूक आयोगाने पक्षांना संघटनात्मक आणि विधिमंडळ अशा दोन्ही आघाड्यांशी संबंधित कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, 19 जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, 26 जुलै 2022 रोजी 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी'ची बैठक झाली. आता ही बाब अत्यंत रंजक आहे. प्रतिज्ञापत्रासोबत (counter affidavit) सादर केलेल्या त्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, या बैठकीचे अध्यक्षस्थान एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले होते आणि त्यात शिवसेनेचे दोन नेते व 77 उपनेते उपस्थित होते. त्या बैठकीत 2018 च्या पक्ष-घटनेत (Party Constitution) सुधारणा करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ही बाब महत्त्वाची आहे. त्यांना माहित होते की 2018 ची पक्ष-घटना अस्तित्वात आहे. त्यांची स्वतःची नियुक्ती 2018 च्या पक्ष-घटनेनुसारच झाली होती. त्यांनी 2018 च्या पक्ष-घटनेनुसारच कामकाज केले होते. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम पाऊल उचलले आणि त्यानंतर त्यांनी स्वतःच 2018 च्या पक्ष-घटनेत सुधारणा केली हे त्यांनी अधोरेखित केलं.
Senior Advocate Kapil Sibal: There was no rival faction within the political party. Yet, the Election Commission directed the parties to submit documentary evidence relating to both the organisational wing and the legislative wing.— Bar and Bench (@barandbench) August 5, 2026
Then, on 26 July 2022, the Rashtriya…
2018 ची पक्ष-घटना पक्षाचे कामकाज नियंत्रित करते, या आधारावर दोन्ही बाजूंचे कामकाज चालत असतानाही, निवडणूक आयोग म्हणते की, "ती (घटना) माझ्यासमोर नाही, त्यामुळे मी ती पाहणार नाही." न्यायमूर्ती महोदय, परिच्छेद 15 (Paragraph 15) अंतर्गत पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे तपासण्याचे अधिकारक्षेत्र (jurisdiction) कोठे आहे? पक्षाची घटना वैध किंवा लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार परिच्छेद 15 निवडणूक आयोगाला कोठेही देत नाही. तो त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा भागच नाही. कोणत्यातरी कारणाने आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, आपण 2018 ची पक्ष-घटना पाहणार नाही, त्यामुळे आपण संघटनात्मक रचनाही तपासणार नाही—ज्यामध्ये आमचे प्रचंड बहुमत होते. त्याऐवजी, आयोगाने विधिमंडळ पक्षाच्या (legislature party) आधारावर हा वाद सोडवला, जे 'सादिक अली' (Sadiq Ali) खटल्यातील निकालाच्याही विरोधात आहे असंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.