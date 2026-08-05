'त्या' एका चुकीमुळे शिंदेंच्या हातून शिवसेना पक्ष जाणार? ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाचा युक्तिवाद; 2018 ला काय घडलं होतं?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडत युक्तिवादात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. राजकीय पक्षात कोणताही प्रतिस्पर्धी गट अस्तित्वात नव्हता. तरीही, निवडणूक आयोगाने पक्षांना संघटनात्मक आणि विधिमंडळ अशा दोन्ही आघाड्यांशी संबंधित कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, 19 जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, 26 जुलै 2022 रोजी 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी'ची बैठक झाली. आता ही बाब अत्यंत रंजक आहे असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.
प्रतिज्ञापत्रासोबत (counter affidavit) सादर केलेल्या त्या बैठकीच्या माहितीनुसार, या बैठकीचे अध्यक्षस्थान एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले होते आणि त्यात शिवसेनेचे दोन नेते व 77 उपनेते उपस्थित होते. त्या बैठकीत 2018 च्या पक्ष-घटनेत (Party Constitution) सुधारणा करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुढे याच मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना त्यांनी सांगितलं की, "ही बाब महत्त्वाची आहे. त्यांना माहित होते की 2018 ची पक्ष-घटना अस्तित्वात आहे. त्यांची स्वतःची नियुक्ती 2018 च्या पक्ष-घटनेनुसारच झाली होती. त्यांनी 2018 च्या पक्ष-घटनेनुसारच कामकाज केले होते. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम पाऊल उचलले आणि त्यानंतर त्यांनी स्वतःच 2018 च्या पक्ष-घटनेत सुधारणा केली. 2018 ची पक्ष-घटना पक्षाचे कामकाज नियंत्रित करते, या आधारावर दोन्ही बाजूंचे कामकाज चालत असतानाही, निवडणूक आयोग म्हणते की, "ती (घटना) माझ्यासमोर नाही, त्यामुळे मी ती पाहणार नाही."
"परिच्छेद 15 अंतर्गत पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे तपासण्याचे अधिकारक्षेत्र कोठे आहे? पक्षाची घटना वैध किंवा लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार परिच्छेद 15 निवडणूक आयोगाला कोठेही देत नाही. तो त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा भागच नाही. कोणत्यातरी कारणाने आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, आपण 2018 ची पक्ष-घटना पाहणार नाही, त्यामुळे आपण संघटनात्मक रचनाही तपासणार नाही, ज्यामध्ये आमचे प्रचंड बहुमत होते. त्याऐवजी, आयोगाने विधिमंडळ पक्षाच्या आधारावर हा वाद सोडवला, जे 'सादिक अली' खटल्यातील निकालाच्याही विरोधात आहे," असाही त्यांनी युक्तिवाद केला.