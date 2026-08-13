एकनाथ शिंदेच अपात्र ठरणार? सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंकडून मोठा युक्तिवाद, सिब्बल म्हणाले 'सत्तेचा वापर करुन...'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सुनावणीमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल सलग पाचव्यांदा युक्तिवाद करत आहेत. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर ताशेऱे ओढत कशाप्रकारे बेकायदेशीरपणे निर्णय घेण्यात आला यासंदर्भात युक्तिवाद केला. 29 अ नुसार आयोगाला राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्दचा अधिकार नाही असं त्यांनी सांगितलं. हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे आदेश आयोगाला देऊ शकत नाही. 29 अ नुसार आयोगाला राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्दचा अधिकार नाही, असं म्हणत कपिल सिब्बल यांनी विविध दाखले दिले आहेत.
'परिच्छेद 15' (Paragraph 15) अंतर्गत याचिका दाखल केली गेली तेव्हा अस्तित्वात नसलेल्या नंतरच्या घटनांच्या आधारे एखाद्या गटाचा पक्षाच्या चिन्हावरील हक्क सिद्ध होऊ शकतो, हा कायदेशीर दृष्टिकोन अत्यंत धोकादायक आहे. असे केल्यास, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला राजकीय सत्ता आणि त्या सत्तेतून मिळणाऱ्या लाभांचा वापर करून पाठिंबा मिळवण्याची मुभा देत आहात. एका अर्थाने, तुम्ही पक्षांतरालाच प्रोत्साहन देत आहात असं कपिल सिब्बल म्हणाले.
"तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) किंवा सीबीआयची (CBI) नोटीस पाठवता आणि ती व्यक्ती—मग तो आमदार असो किंवा पक्षाचा सदस्य—त्वरीत तुमच्या बाजूला येते. ज्या 'पक्ष-बदल विरोधी कायद्या'चा (anti-defection law) उद्देशच पक्षांतर रोखणे हा होता, त्याच गोष्टीला प्रोत्साहन देईल अशा प्रकारे तुम्ही घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावू शकत नाही. हेच माझे म्हणणे आहे," असं त्यांनी म्हटलं.
"अपात्रतेच्या प्रकरणातील निकष पूर्णपणे वेगळे असतात. अपात्रतेबाबत निर्णय घेताना नंतरच्या घटनांचा विचार केला जाऊ शकतो, परंतु पक्षात फूट पडली होती की नाही हे ठरवण्यासाठी त्यांचा विचार केला जाऊ शकत नाही. अन्यथा, तुम्ही अशा व्यक्तीला प्रोत्साहन देत आहात जी सत्तेवर येते आणि मुख्यमंत्री बनते. जी आमच्या मते अपात्र ठरायला हवी होती आणि जी त्या पदाची सत्ता व लाभ वापरून जास्तीत जास्त पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करते. या देशात कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवायचे असेल, तर 'परिच्छेद 15' किंवा 'दहाव्या अनुसूची'तील (Tenth Schedule) तरतुदींचा अर्थ निश्चितच अशा प्रकारे लावला जाऊ नये," असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.
Sr Adv Kapil Sibal: The proposition that subsequent events, which did not exist when a petition under Paragraph 15 was filed, can subsequently establish a faction's entitlement to the symbol is a very dangerous proposition of law.— Bar and Bench (@barandbench) August 13, 2026
You would then permit a person to use political… pic.twitter.com/SDZP4NJcir
"सर्वच स्तरांवर परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि याचे परिणाम काय होतात? सत्तेत असलेला कोणताही पक्ष अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी होणार नाही याची काळजी घेतो. मी केवळ एका विशिष्ट पक्षाबद्दल बोलत नाहीये; प्रत्येक पक्ष असेच करतो. मला वाटते की यात दोन सुधारणांची आवश्यकता आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालातील तो भाग, ज्यामध्ये निवडणूक आयोग आधी निर्णय घेऊ शकतो असे म्हटले आहे तो सर्वात धोकादायक भाग आहे. मी माननीय न्यायालयाला विनंती करतो की हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावे," अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
Senior Advocate Kapil Sibal: sad state of affairs across the board, what are the consequences? Whichever party is in power ensures that the disqualification is not heard. I am not talking about any one party. Every party does this.— Bar and Bench (@barandbench) August 13, 2026
I think this requires two revisions. That part…
यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, "यावर पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे... अपात्रतेबाबतचा निर्णय एका स्वतंत्र लवादाद्वारे घेतला गेला पाहिजे. न्यायव्यवस्था हेच एकमेव व्यासपीठ आहे असे मी म्हणत नाही. परंतु जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा अखेरीस न्यायव्यवस्थेलाच यात हस्तक्षेप करावा लागतो"