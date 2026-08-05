Explained: शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह: सुप्रीम कोर्टात 1.30 तासांची सुनावणी, ठाकरेंकडून मोठे युक्तिवाद, कोर्ट म्हणालं, 'उद्या...'; निर्णय कधी?

निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदेंना देण्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरेंनी आव्हान दिलं असून सुप्रीम कोर्टात बुधवारी यासंदर्भात सुनावणी पार पडली. दुपारी 3 च्या सुमारास सुरु झालेली ही सुनावणी जवळपास दीड तास सुरु होती. उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत अनेक मुद्दे मांडले. यावेळी त्यांनी सुभाष देसाई खटल्याचाही संदर्भ दिला. तसंच संपूर्ण घटनाक्रम मांडताना हे सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी नेमके कोणते मुद्दे मांडले हे जाणून घ्या.
कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातील तारखांची यादीच सांगितली. निवडणूक आयोगाकडून (ECI) शिवसेनेला अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे 'प्रमुख' होते. त्यानंतर उद्धव यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी 3 उपनेत्यांची नियुक्ती केली. पक्षाच्या राज्यघटनेतील कलम 11-A (Art. 11A) अन्वये निवडणूक आयोगाला याची रीतसर माहिती देण्यात आली होती.. आम्ही त्या कलमाचा उल्लेख केला होता. मात्र, 2018 मध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटले की आमच्याकडे ती राज्यघटना उपलब्ध नाही. उद्धव यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची 'नेते' म्हणून नियुक्ती केली. दोन्ही बाजूंचे यावर एकमत आहे की, ज्या राज्यघटनेनुसार या नियुक्त्या झाल्या, त्या राज्यघटनेला कोणाचेही आव्हान नाही असं त्यांनी सुरुवातील सांगितलं.
एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते. त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुखांनी (उद्धव) केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि निवडणुका लढवल्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 18 जागा जिंकल्या; तसेच इतर निवडणुकाही लढवल्या गेल्या. हे सर्व 2013 आणि 2018 च्या घटनादुरुस्तीनुसार (संविधानानुसार) झाले. ती घटना वैध आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला (ECI) नाही. तरीही आयोगाने या मुद्द्याचा विचार केला आणि 'ते रेकॉर्डवर नाही' असे म्हटले. 2019 ते 2022 या काळात मी मुख्यमंत्री होतो आणि ते कॅबिनेट मंत्री होते. 2013 किंवा 2018 ची घटना अस्तित्वातच नाही, असा मुद्दा त्यांनी कधीच उपस्थित केला नाही. मग, 'मी ते स्वीकारणार नाही' असे निवडणूक आयोग कसे म्हणू शकते? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली.
उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्ष नेतृत्वाबाबत कधीही शंका नव्हती; मग ती प्रतिवादी, निवडणूक आयोग (ECI) किंवा विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडूनही कधी उपस्थित केली गेली नाही. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव यांनी शिंदे यांची 'गटनेते' आणि सुनील प्रभू यांची 'मुख्य प्रतोद' (Chief Whip) म्हणून नियुक्ती केली होती आणि याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आली होती. 20 जून रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या, ज्यात काही आमदारांनी 'क्रॉस-व्होटिंग' केल्यामुळे पक्षाला एक जागा भाजपच्या हाती गमवावी लागली. त्यानंतर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 31 आमदार भाजपशासित राज्याकडे रवाना झाले असं सांगण्यात आलं.
त्या सर्वांना सुरत हे जाण्यासाठी एक चांगले ठिकाण वाटले. त्यानंतर ते गुवाहाटीला गेले. ते सर्वजण आधी सुरतला आणि मग गुवाहाटीला जातात. हा योगायोग असू शकत नाही. ते सर्वजण एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते. 21 जून - या पार्श्वभूमीवर उद्धव यांनी बैठक बोलावली. त्यात शिंदे यांना गटप्रमुखपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला अशी माहिती कपिल सिब्बल यांनी दिली.
कपिल सिब्बल यांनी ठराव उपसभापतींकडे पाठवण्यात आला होता. त्यांनी तो स्वीकारला असं सांगितलं असता न्यायमूर्ती बागची यांनी पदावरून दूर करण्याचा निर्णय विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला नाही का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी त्यावर स्वाक्षरी असण्याची गरज नाही. तसा अधिकार पक्षप्रमुखांना देण्यात आला आहे. शिवाय, तिथे उपस्थितीची यादी (अटेंडन्स शीट) उपलब्ध आहेच. त्यावरून ते उपस्थित होते हे सिद्ध होईल. घटनापीठाने याला वैध ठरवले आहे असं सांगितलं.
विधिमंडळ पक्षाने असा निर्णय घेतला की सभागृहातील नेते आम्ही आहोत आणि सुनील प्रभू यांच्या जागी 'व्हीप' (पक्षप्रतोद) म्हणून काम पाहतील. थोडक्यात सांगायचे तर, विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. 'सुभाष देसाई' खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, विधिमंडळ पक्षातील एखादा गट पक्षाचा गटनेता किंवा मुख्य व्हीप बदलू शकत नाही; तसेच, या बदलांना मान्यता देणारा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला होता असं त्यांनी सांगितलं.
कपिल सिब्बल यांनी पुढे सांगितलं की, कृपया महेश शिंदे यांची स्वाक्षरी पहा. त्यात गंभीर विसंगती होती. 22 जून रोजी उद्धव यांनी पक्षाची आणखी एक बैठक बोलावली होती. बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास 10 व्या अनुसूचीनुसार (पक्षत्याग-विरोधी कायदा) कारवाई केली जाईल, असे स्पष्टपणे नोटीसमध्ये नमूद केले होते. आमदारांनी बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला आणि सुनील प्रभू यांचे अधिकार अमान्य केले. अध्यक्षांनी असा निष्कर्ष काढला की, बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार देणे म्हणजे अपात्रतेची कारवाई ओढवून घेणे नव्हे, तर ती केवळ असंतोष व्यक्त करण्याची कृती आहे. सुनील प्रभू यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसाठी याचिका दाखल केली. हे प्रकरण बाजूला ठेवा; समजा एखाद्या पक्षाच्या आमदारांचा गट पदाधिकाऱ्यांना हटवण्याचा निर्णय घेतो आणि त्या प्रक्रियेत काही कृती करतो, तर ती कृती पूर्वियोजित असते.
पण ते राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना पदावरून हटवू शकत नाहीत. ३१ आमदार (एका बाजूला असणे) हाच स्वेच्छेने पक्ष सोडल्याचा पुरावा आहे असं सरन्यायाधीश म्हणाले. यावर कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं की, याचा अर्थ स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे असा होतो. अखेरीस याचा परिणाम सरकार पडण्यात आणि ते (एकनाथ शिंदे) मुख्यमंत्री बनण्यात झाला. याचे देशावर गंभीर परिणाम झाले आहेत.
आता विधिमंडळ पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत आहेत! आणि मग, वेगळ्या चिन्हावर निवडणूक लढवलेले असतानाही, ते त्या दुसऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. हा प्रकार म्हणजे या सर्व प्रक्रियेला एका अत्यंत हास्यास्पद पातळीवर नेण्यासारखा आहे. यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच एक प्रहसन बनते, कारण अशा प्रकारच्या फेरफार आणि पक्षांतरामुळे मतदारांचा कौल बदलला जाऊ शकतो. परिणामी, लोकांनी ज्या सरकारला निवडून दिले असते, ते सरकार प्रत्यक्षात सत्तेवर नसते असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दहाव्या अनुसूचीने नेमका उलट परिणाम घडवला आहे. तिचा वापर होण्याऐवजी तिचा गैरवापर झाला आहे असं मत त्यांनी नोंदवलं. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी दुपारी 2 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.