सुप्रीम कोर्टाचा निकाल ठाकरेंच्या बाजूने? शिवसेनेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांची मोठी टिप्पणी, म्हणाले 'हे बरोबर...'

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरु असून उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाने कशाप्रकारे चुकीचा निर्णय घेतला यावर युक्तिवाद केला आहे. यादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. तुम्ही जे दावे करत आहात, ते बरोबर वाटतायत असं सुप्रीम कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना म्हटलं आहे. याआधी मागील आठवड्यात दोन वेळा सुनावणी पार पडली आहे.
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने 'शिवसेना नेता' ही संज्ञा अस्पष्ट वाटते... ती विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याबद्दल आहे की पक्षाच्या नेत्याबद्दल? अशी विचारणाही केली. यावर कबिल सिब्बल यांनी सांगितलं की, याचा अर्थ पक्षातील नेता असा होतो. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी 2018 च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी आधीच निष्कर्ष निश्चित केला आणि त्यानुसार तर्क फिरवला. परिच्छेद 15 अंतर्गत जी प्रक्रिया राबवायला हवी होती, त्याच्या हे अगदी उलट आहे.
आयोगाचे म्हणणे आहे की, पक्षाने शिस्तभंग समितीकडे जायला हवे होते. आपण पक्षाच्या रचनेकडे परत जाऊया, जेणेकरून ती किती लोकशाहीपूर्ण आहे हे मी दाखवू शकेन असं सांगत कपिल सिब्बल यांनी 2018 च्या पक्ष-घटनेचा संदर्भ दिला. - 'पक्षप्रमुख' हे निवडणुकीद्वारे नियुक्त केले जातात. राष्ट्रीय कार्यकारिणी (सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळ), उपनेते म्हणजेच, शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण-निर्णय घेणारी यंत्रणा पूर्णपणे लोकशाहीपूर्ण आहे. आता पहा, कोणाची नियुक्ती केली जाते? शिवसेना नेते... काही उपनेते... आणि त्यानंतर 2 सचिव. पक्षाचा कोषाध्यक्ष निवडला जातो का? नाही. जिल्हा प्रमुख... उप-जिल्हा प्रमुख... यांची नामनिर्देशित (नियुक्त) केली जाते. निवडून आलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम ते करतात असं त्यांनी सांगितलं.
Hearing begins— Live Law (@LiveLawIndia) August 12, 2026
Sr Adv Kapil Sibal (for Uddhav faction): yesterday, I was showing S.29A of RP Act...please see sub-section (9) in the context of sub-section (4). if there is change in name, head office, office-bearers, address...it has to be communicated. now see what we had…
आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते आणि तो निष्कर्ष गाठण्यासाठी, आधी पक्ष घटना आणि नंतर संघटनात्मक रचना यांना बाजूला सारून, शेवटी केवळ 'विधिमंडळ पक्ष' हाच घटक विचारात घेणे हाच एकमेव मार्ग होता. त्यानंतरच, दुसऱ्या गटाकडे विधिमंडळातील बहुमत आहे आणि म्हणून त्यांनाच पक्षाचे चिन्ह मिळायला हवे, असे म्हणणे आयोगाला शक्य झाले असते असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
तुम्ही आधीच अंतिम निष्कर्ष ठरवता आणि मग त्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तर्काची जुळवाजुळव करता. 'परिच्छेद 15' अन्वये अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेच्या हे अगदीच विरोधात आहे. याच तर्काचा विचार करता, 'शहर प्रमुख' आणि 'विभाग प्रमुख' यांचीही निवड (निवडणुकीद्वारे) होणे अनिवार्य ठरेल. त्यानंतर प्रशासकीय रचनेचा मुद्दा येतो. त्या पदांवर नियुक्त्या केल्या जातात, कारण पक्षाची धोरणे अंमलात आणणे हे त्यांचे काम असते. यामध्ये सरचिटणीस, खजिनदार आणि चिटणीस यांचा समावेश होतो; तसेच राज्य पातळीवरही अशीच रचना असते असं त्यांनी सांगितलं.