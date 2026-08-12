कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे ठाकरेंची बाजू भक्कम, शिंदेंची नियुक्ती आणि पक्ष..., सरन्यायाधीशांचा प्रश्न;'शिवसेना नेता ही...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असून आजच्या चौथ्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंकडून वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना एकनाश शिंदे यांची नियुक्ती, त्यांचं मुख्यमंत्रीपद आणि शिवसेना पक्ष बेकायदेशीर असल्याचा भक्कम युक्तीवाद केला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा धक्का बसलायचं बोलं जातंय.
आजही कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामावर आणि निर्णयावर आक्षेप घेत अनेक पुरावे कोर्टात सादर केलेत. 1999 च्या घटनेमध्ये पक्षप्रमुखपद नव्हतं, हे यांना 2026 ला कळालं का?, असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात उचलून धरला. निवडणूक आयोगाला त्यांच्या सोईनुसार निर्णय घ्यायचा होता, असा दावा कोर्टात त्यांनी केला. तर सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश आणि कपिल सिब्बल यांच्यातील संवादातून अनेक घटनात्मक मुद्दांवर चर्चा करण्यात आली.
सरन्यायाधीश यांनी कपिल सिब्बल यांना विचारलं की, 'शिवसेना नेता' ही संज्ञा अस्पष्ट वाटते, ती विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याबद्दल आहे की पक्षाच्या नेत्याबद्दल? आहे का? त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, याचा अर्थ पक्षातील नेता असा होतो. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी २०१८ च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले.
१३ वर्षांत निवडणूक आयोगाला (ECI) हे कधीच समजले नाही का की पक्षाची दुसरी एखादी घटना (constitution) अस्तित्वात आहे? हे भारताचे निवडणूक आयोग आहे... जे सर्व राजकीय पक्षांची स्थापना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीवर देखरेख ठेवते. आणि मग ते असा तकलादू युक्तिवाद करतात की पक्षाची ही घटना आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही? मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की, पक्षाची रचना हुकूमशाही आहे असा निष्कर्ष काढण्यासारखे कोणताही ठोस पुरावा आयोगासमोर नव्हता.
तर पुढे म्हणाले की, शिवसेना नेते... काही उपनेते... आणि त्यानंतर २ सचिव. पक्षाचा कोषाध्यक्ष निवडला जातो का? नाही. जिल्हा प्रमुख... उप-जिल्हा प्रमुख... यांची नामनिर्देशित (नियुक्त) केली जाते. निवडून आलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम ते करतात. २०१८ च्या पक्ष-घटनेचा संदर्भ देतात - 'पक्षप्रमुख' हे निवडणुकीद्वारे नियुक्त केले जातात. राष्ट्रीय कार्यकारिणी (सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळ), उपनेते... म्हणजेच, शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण-निर्णय घेणारी यंत्रणा पूर्णपणे लोकशाहीपूर्ण आहे. आता पहा, कोणाची नियुक्ती केली जाते?
कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांना केवळ आमदारांची संख्या हा निकष लावून मुख्यमंत्री पद देण्यात आले. त्यावेळी ग्राउंड रियालिटी तपासली गेली नाही. मुख्यमंत्रीपदी शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर होती. कुठल्याही गोष्टीची संघटनेची माहितीची शहानिशा न करता एकनाथ शिंदे यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवले.
तर यावेळी न्यायाधीश आणि कपिल सिब्बल यांची अनेक मुद्दावर चर्चा झाली. तेव्हा सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने 'समाजवादी पक्षा'शी संबंधित निकालाचा आधार घेतला आहे. मुलायम सिंह यांच्या गटाचे म्हणणे होते की, अखिलेश यादव यांनी बोलावलेले अधिवेशन घटनाबाह्य होते. पण तो खटला पक्षातील फुटीशी संबंधित होता.
सरन्यायाधीश - अखिलेश यादव वि मुलायम सिंह यादव खटल्यात कोण जिंकले - वडील की मुलगा?
सिबल - मुलाचा विजय झाला. मी मुलाच्या बाजूने होतो.
सरन्यायाधीश - कुटुंबही विभागले गेले. पक्ष हीच जणू त्यांची खाजगी मालमत्ता बनली. पण त्यांच्यात सामंजस्याने समझोता झाला होता ना? त्यांच्या निधनापूर्वी.
सिबल - हो.