/ED आणि CBI च्या दबावामुळे..., ठाकरे विरुद्ध शिंदे सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांचा सर्वात मोठा युक्तीवाद

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु आहे. आज पाचव्या दिवशी उद्धव ठाकरेंकडून वकील कपिल सिब्बल शिवसेनेतील फुटीवर आणि राजकीय घडामोडींवर सर्वात मोठा युक्तीवाद केला. आजदेखील सुप्रीम कोर्टा युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल यांच्या रोख हा निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर आणि निर्णयावर होता. आजही त्यांनी निवडणूक आयोगाला त्यांच्या युक्तीवादातून धारेवर धरलं. त्यासोबत शिवसेनेतील फुटीसंदर्भात सर्वात मोठा युक्तीवाद त्यांनी आज सु्प्रीम कोर्टात केला.
उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टात ED आणि CBI च्या उल्लेख केला. ते युक्तीवाद करताना म्हणाले की, पक्ष फुटल्यानंतर काहींना ईडीची आणि काहींना सीबीआयची नोटीस येत असते. ED, CBI दबावामुळे इतर आमदार निघून जातात. त्याचा परिणाम शिवसेनेतील फुटीवर आणि राजकीय घडामोडींवर होताना दिसतो. जेव्हा शिवसेना फुटली, त्यावेळी कोर्टात प्रकरण आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुरुवातीच्या आमदारांबाबत काय करावे याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष यांना दिले होते. मग हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात गेलं मग तिथून सर्वोच्च न्यायालयात आलं.
#SupremeCourt to shortly hear the plea filed by #UddhavThackeray challenging the decision of the ECI that recognized the #EknathShinde faction as the official #ShivSena and allowed it the use of the 'bow and arrow' symbol— Live Law (@LiveLawIndia) August 13, 2026
Another plea filed by UBT faction member Sunil Prabhu… pic.twitter.com/21LnsFsXpg
या फुटीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी 2023 मध्ये आमदारांना नोटीसा बजावल्या. मग त्या आमदारांनी त्यावर तात्काळ उत्तरही दिली होती. पण त्या उत्तरावर अध्यक्षांनी काय केले? ज्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी पक्षाने केली होती, त्यावर काहीच झालं नाही, असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थितीत केला.
Senior Advocate Kapil Sibal: Insofar as the test of majority in the organisational wing is concerned, the Commission observed that while primary members constitute the party, it may be virtually impossible to ascertain their relative strength when their numbers run into lakhs.…— Bar and Bench (@barandbench) August 13, 2026
ते पुढे म्हणाले की, प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांना अजूनही मतदानाचा अधिकार आहे. आयोग म्हणतो की, पक्षप्रमुखांकडून मोठ्या संख्येने कनिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात असल्यामुळे, तो संविधानाला लोकशाही मानणार नाही. पण केवळ मी त्यांची नियुक्ती करतो याचा अर्थ असा होत नाही की ते प्रतिनिधी सभेत मतदानाचा आपला हक्क बजावत नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा मूळ आधारच सदोष आहे.
कपिल सिब्बल यांनी पुढे असा युक्ती वाद केली की, तुम्ही कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले तरी, हा आदेश परिच्छेद १५ च्या बाहेर जातो. तो परिच्छेद १५ च्या आवश्यकतेच्या विरुद्ध आहे. आयोग सरतेशेवटी म्हणतो की, अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाही, तो केवळ विधानमंडळातील बहुमतालाच मान्यता देईल. जर ती अपात्रता त्यांच्या विरोधात ठरली असती, तर आपल्याकडे विधानमंडळात बहुमतही असते.