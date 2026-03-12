'मूळ शिवसेनेसह उद्धव ठाकरेंवर कायद्याच्या प्रलंबित प्रक्रियेतून अन्याय'; 'सर्वोच्च' सुनावणीपूर्वी असीम सरोदेंचं सूचक विधान

Supreme Court verdict Shiv Sena Party and Symbol Dispute : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अनेक घडामोडी घडत असतानाच शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर 12 मार्च 2026 (आज) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.
शिवसेनेशी संबंधित हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यतालिकेत चाळीसाव्या क्रमांकावर ठेवण्यात आहे. त्यामुळं या सुनावणीकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचं सह सत्ताधारी आणि विरोधकांचंही लक्ष लागलं आहे. दरम्यान ही सुनावणी होण्यापूर्वी ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ, वकील असीम सरोदे यांनी सूचक विधान करत सर्वांचच लक्ष वेधलं. जिथं या सुनावणीची चर्चा सर्वदूर सुरू आहे तिथंच कायद्याच्या या प्रलंबित प्रक्रियेमुळं मूळ शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंवर अन्याय होत असल्याचं मत सरोदे यांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून मांडलं.
या सुनावणीत शिवसेना पक्ष आणि त्याचे धनुष्यबाण चिन्ह नेमकं कोणाच्या ताब्यात राहणार, याबाबत महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. सध्या हा वाद एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गट आणि उध्दव ठाकरे यांच्या ठाकरे गटामध्ये सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उद्याच्या सुनावणीत या प्रकरणावर नेमकी कोणती भूमिका स्पष्ट होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
'सत्तासंघर्ष पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयात सीरिअल नंबर 40 ला असल्याने रिच होण्याची, त्यात सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. दरवेळी आणि वारंवार हे असेच लिहिण्याचा सुद्धा आता कंटाळा आलेला आहे. मूळ शिवसेना आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कायद्याच्या प्रलंबित प्रक्रियेतून अन्याय होतोय. असंविधानिकतेची सवय होतेय, लोकशाही प्रक्रिया गोठविली जाण्यात सगळेच सहभागी असल्याचे शल्य प्रबळ होतेय', असं सरोदे यांनी ट्विटमध्ये लिहिलं.
मूळ शिवसेना पक्षात बंडखोरी ढाल्यानंतर शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाला पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 2022 मधील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली. ज्यावर नोव्हेंबरच्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी पुढील सुनावणीची तारीख दिली. जानेवारीत ही सुनावणी होऊ शकली नव्हती ज्यामुळं आता 12 मार्चला तरी सुनावणी होते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याऐवजी पात्र ठरवणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद, आमदार सुनील प्रभू यांनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं असून आहे. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या प्रकरणाबरोबर गद्दारांच्या पात्रतेसंबंधी याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालय एकाच वेळी सुनावणी घेणार आहे, ज्यामुळं राज्याच्या राजकीय वर्तुळात घडामोडींना ही एक सुनावणी वेगळं वळण देते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.