/माझा भाऊ गेला, पण FIR नाही, मात्र अमित ठाकरेंवर 2 तासांत गुन्हा दाखल; सुप्रिया सुळेंची सरकारवर टीका

पुण्यातील कॉलेजमध्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो काढल्या म्हणून दोन तासांमध्ये अमित ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. पण माझ्या भाऊ गेला पण त्याच्या प्रकरणात FIR नाही. सरकारला याचं गांभार्यी नाही का, अशी टीका शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्याध्याक्षा सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर केली आहे. त्या पुढे म्हणाल्यात की, अजित पवार गट हा सरकारचा भाग आहे की नाही. अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते की नाही. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पक्षातील आमदार आणि खासदार सत्ता भोगत आहेत. पण माझ्या भावाच्या FIR बाबत एक शब्द काढला नाही.
सुप्रिया सुळे ठाण्याती पक्ष कार्यालयात आल्या होत्या, तेव्हा पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यासोबत अजित पवार गटातील खासदार आणि आमदारांवरही खडेबोल सुनावले आहेत. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रातील खड्ड्यावरही भाष्य केलं आहे. त्या म्हणाल्यात की, महाराष्ट्रात कधी प्रवास केला की रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते यात काही नवीन राहिलं नाहीय. आता सवय झाली आहे. तर कोल्हापूरमध्ये देखील शेतकरी नको म्हणत आहेत मात्र तरीही शक्तीपीठ बांधला जातोय.
यावेळी त्यांनी SIR वरुनही आपण त्यावर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितलंय. मतदार याद्यांची सखोल फेरतासणीतून कोणाची नावं मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत, यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत.
तर त्यांनी यावेळी ठाणेकरांनी मेट्रोची मागणी केली नाही आहे. त्यांना चांगली बस सेवा दिली तर पैसे वाचतील, असा वक्तव्य केलं आहे. त्या म्हणाल्यात की, 500 रुपयांत होणारे काम एक लाखांमध्ये का करायचं आहे, असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारलं.