सुप्रिया सुळेंनी घेतली अमित शाहांची भेट, नेमकं कारण काय?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी अमित शाहांची नेमकी का भेट घेतली याबद्दल राज्याच्या राजकारणात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झालेत. सुप्रिया सुळे यांनी अचानक अमित शाहांची भेट का घेतली.. या भेटीमागे नेमकं कारण काय होतं.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्यात उपराष्ट्रपती पदाची निवडणुकही होऊ घातली आहे. पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्वाची विधेयकं मांडली जाताहेत. 130 वी घटना दुरुस्ती विधेयकावरून संसदेत गदारोळ सुरू आहे. या विधेयकावर मतदान होण्याचीही शक्यता आहे. आणि या सगळ्या घडामोडींमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांची भेट घेतली आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांच्या पक्षाचे इतरही खासदार उपस्थित होते. सुळे यांनी शाहांच्या घेतलेल्या भेटीनंतर राज्यात जोरदोरा राजकीय चर्चा सुरू झालेत.. सुळे-शाहांच्या भेटीसंदर्भात वेगवेगळे राजकीय तर्क बांधले जाऊ लागलेत.. मात्र सुप्रिया सुळे यांनी मात्र या भेटीमागचं कारण स्पष्ट केलंय.. राज्यातील वेगवेगळ्या महत्वाच्या कामांसंदर्भात आपण अमित शाहांची भेट घेतल्याचं सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री मा.अमितभाई शाह यांची भेट घेतली. याप्रसंगी राज्यातील अतिवृष्टी, पोलिसांवर होणारे हल्ले, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच लक्षद्विप येथील परिस्थिती अशा विविध विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. तर सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेल्या अमित शाहांच्या भेटीत राष्ट्रवादीला मात्र काही राजकारण दिसत नाहीय... देशाच्या गृहमंत्र्यांची एखाद्या पक्षाच्या खासदारांनी भेट घेणं गैर नसल्याचं महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंनी म्हटलं आहे. तर सुप्रिया सुळेंच्या भेटीकडे राजकीय दृष्ट्या पाहता येणार नसल्याचं म्हणत भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी राजकीय भेटीच्या चर्चा फेटाळले आहेत.
सुप्रिया सुळेंनी वेगवेगळ्या प्रश्नांवर अमित शाहांची भेट घेतली असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनाही सुळे आणि अमित शाहांच्या भेटीत राजकारण दिसत नाही आहे. मात्र असं असलं तरी संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात दिल्लीत अनेक विषयांवर रान उठलं आहे. मतचोरीचा आरोप, उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक, 130 वी घटना दुरूस्ती विधेयक यावर दिल्लीचं राजकारण तापलं आहे. आणि अशातच सुप्रिया सुळेंनी अमित शाहांची भेट घेतली म्हटल्यावर चर्चा तर होणारच.