/राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर सुप्रिया सुळेंचं मोठ वक्तव्य; ‘माझ्या भावाची शेवटची इच्छा..’

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी कुटुंब, पक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन अनेक प्रयत्न केल्याचे सांगितले. त्यांच्या वक्तव्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात विलीनीकरणाच्या चर्चेला पुन्हा एकदा वेग आला आहे.
दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस गट पुन्हा एकत्र येणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना सुप्रिया सुळे यांनी भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी सांगितले की, या विषयाकडे केवळ राजकीय समीकरण म्हणून पाहता येणार नाही. पक्ष, कुटुंब आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना यामध्ये गुंतलेल्या असल्याने अनेक निर्णय अत्यंत संवेदनशील असतात. त्यामुळे कोणतीही भूमिका घेताना सर्व पैलूंचा विचार करावा लागतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, अजित पवारांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही शक्य ते प्रयत्न केले. हे सांगताना त्या भावूक झाल्या. त्यांनी कोणत्याही व्यक्तीवर टीका न करता, कुटुंबातील नातेसंबंध आणि परस्परांचा आदर कायम असल्याचे सूचित केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय मतभेदांपेक्षा कौटुंबिक नात्यांवर अधिक चर्चा सुरू झाली आहे.
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून विविध तर्क-वितर्क सुरू आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची अधिकृत भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्यातून भावना व्यक्त झाल्या असल्या, तरी विलीनीकरणाबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. पक्षातील वरिष्ठ नेते योग्य वेळी भूमिका स्पष्ट करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चांकडे राजकीय घडामोडी म्हणूनच पाहिले जात आहे.
सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील राजकीय वाटचालीबाबत विविध अंदाज व्यक्त होत असले, तरी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसांतील घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, कोणत्याही विलीनीकरणाचा निर्णय हा पक्ष संघटना, वरिष्ठ नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांच्या मतांचा विचार करूनच घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे अफवांपेक्षा अधिकृत घोषणेलाच महत्त्व द्यावे, असे मत व्यक्त केले जात आहे. सध्या दोन्ही गटांकडून अंतिम निर्णयाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने पुढील राजकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष आहे.