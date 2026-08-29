'तर मी स्वत:ला माफ करु शकले नसते', अजित पवारांचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळे भावूक! 'ती ब्लू टिक मी आजही...'

झी 24 तासच्या टू द पॅाइंट विथ कमलेश सुतार यांच्या कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे याची एक खास मुलाखत झाली. या मुलाखतीमध्ये अजित पवार यांच्याबद्दल बोलताना त्या भावूक होताना दिसल्या. रक्षाबंधनाच्या दिवशी सुप्रिया सुळे यांनी एक एक्सवर पोस्ट केली होती, याच्यासंदर्भात त्यांना एक व्हिडिओ अजित पवारांचा दाखवण्यात आला. या व्हिडिओमध्ये स्वर्गीय अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या खास नात्याचा हा व्हिडिओ आहे आणि हा व्हिडिओ पाहून सुप्रिया सुळे या भावूक झाल्या. यावर त्यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे आणि त्या भावूक होताना दिसल्या.
अजित पवार यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल सांगताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आमच्या घरातला करात पुरुष गेला आहे. आम्ही आठ बहिणी आहोत, आणि सगळ्या आम्ही कनेक्टेड आहोत. पवारांमध्ये एक विशेष आहे, जे आमच्या सगळ्या लोकांमध्ये आली आहे. पवार कुटुंब हे खुप प्रायव्हेट आहेत, आम्हाला सांगितले आहे की स्वत:च्या भावना या स्लिव्ह्सवर दाखवायच्या नसतात. आमच दु:ख असतो किंवा सेलिब्रेशन असो हे आमचं वैयक्तिक आहे आणि आमचा हा पर्सनल लॅास आहे असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
पुढे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आम्ही लहानपणापासून एकत्र राहिल्यामुळे एकमेंकांबद्दल प्रचंड प्रेम असतं. मला किती वेळा असे वाटते की दादा गेलाच नाही, मला नात्यावर क्लोजरच मिळालेलं नाही. मी दादाला गेलंलं पाहिल नाही, मी तर क्रॅशची साईड मी पाहिलं सुद्धा नाही. मला तर इंटरेस्टच नव्हता काय बघणार मी माझ्या भावांचं झालेलं प्लेन क्रॅश? जेव्हा हॅलिकॅाप्टर तिकडून आलं तेव्हा मला बघायचंच नव्हत. दादाचा चेहरा मी पाहिलाच नाही त्यामुळे मला क्लोजरच नाही त्या नात्यामध्ये.
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पुढे त्या म्हणाल्या की, व्हिडिओज असतील आठवणी असतील मागील पाच-सहा महिन्यामध्ये एवढ्या गोष्टी माझ्या घरामध्ये झाल्या आहेत. मोठी फॅमिली असल्यामुळे काही ना काही होतच असत, एका भाऊ म्हणून मी त्यांना खुप मिस करते. राजकारण हे येतं जात आणि हे तुमचं प्रोफेशनल आहे. दादाचं आणि माझं पर्सनल नातं हे कितीही कठिण काळातून गेलं असेल पण ते निटही तेवढ्याच लवकर झालं आहे. मला एका गोष्टींच प्रचंड समाधान आहे त्याच क्रेडिट मी एका व्यक्तीला देईल. जेव्हा दादाचे अनेक निरोप यायला लागले तेव्हा मी खुप इमोशनल झाले. मला त्या एका व्यक्तीने सांगितले की ते तुझ्यापर्यत पोहोचत आहेत तर तुला सुद्धा पुढाकार घ्यायला हवा. त्या नात्याला मी जपलं, दादाचं आणि माझ नातं पुर्ण नॅार्मल झालं आणि त्यानंतर दादा गेला. समजा माझ न दादाचं जमलं नसत आणि दादा गेला असता तर मी स्वत: ला माफ करु शकले नसते.