सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीदरम्यान सुप्रिया सुळेंची मोठी मागणी; 'राष्ट्रवादीलाही...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यासंदर्भात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनी दावा केला आहे. सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह बाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तीवाद करत आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णयावर युक्तीवादातून आक्षेप घेतला आहे. त्याच दरम्यान सु्प्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना आज सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोठी मागणी केली आहे.
पुण्यात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषेदत सुप्रिया सुळे म्हणाल्यात की, ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष फोडले आहेत, ते अतिशय अयोग्य आहे. कुठल्याही संविधानाच्या चौकटीमध्ये हे बसत नाही, हे आम्हाला आणि विरोध सगळ्यांना माहिती आहे. तसंच ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाचा गैरवापर करण्यात आला आहे, ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. त्यांनी या पत्रकार परिषदेतून सांगितलं की, शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना आम्ही अनेक वेळा राष्ट्रवादीच्या याचिकेसाठीही तारीख मागितली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांच्या याचिकेवर एकत्र घेण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी शिवसेना कोणाची याबद्दलही सांगितलं. त्या म्हणाल्यात की, शिवसेना ही काल, आज आणि उद्याही उद्धव ठाकरेंची आहे. कारण शिवसेना पक्षाची स्थापना बाळासाहेब ठाकरेंनी केली. त्यांच्या हयात त्यांनी या पक्षाची जबाबदारी उद्धव ठाकरेंकडे सोपवली. त्यामुळे शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांचीच आहे. पुढे राज ठाकरेंच्या उल्लेख करत त्या म्हणाल्यात, समजात वेगवेगळी मत असतात अशावेळी ज्या प्रकारे राज ठाकरेंनी वेगळी चूल मांडली त्या पद्धतीने त्यांनी करायला हवं होतं.
तसंच सु्प्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादीसंदर्भातही मोठं विधान केलं आहे. त्या म्हणाल्यात की, मी राष्ट्रवादी पक्ष हा फक्त शरद पवार यांच्यासाठी मागतेय. शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फाउंडर मेंबर आहेत. राष्ट्रवादीचं जे संविधान आहे, त्यामध्ये आमदार आणि खासदार याचं मतदान नाही. पक्ष ज्याचा आहे, त्यांच्याकडेच राहील, अशी तरदूत त्यात आहे. राष्ट्रवादी पक्ष हा देखील शरद पवार यांचा कालही होता, आजही होता आणि उद्याही आहे. या प्रकरणात आम्ही सर्व पुरावे न्यायालयात सादर केलंय. पण निवडणूक आयोगाने आमच्यावर अन्याय केला हे मी जड अंतकरणाने सांगतेय. कारण आम्हाला अशा संस्थावर टीका करायला आवडत नाही. पण दुर्दैवाने निवडणूक आयोगाने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने राष्ट्रवादी पक्षावर अन्याय केला का? असंही त्या म्हणाल्यात.