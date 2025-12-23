English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  अजित पवारांनी काका शरद पवारांसोबत युतीची तारीख केली जाहीर! बहीण सुप्रिया सुळे म्हणाल्या विचार करुन...

अजित पवारांनी काका शरद पवारांसोबत युतीची तारीख केली जाहीर! बहीण सुप्रिया सुळे म्हणाल्या 'विचार करुन...'

Supriya Sule on Alliance with Ajit Pawar NCP: अजित पवार 26 डिसेंबरला दोन्ही राष्ट्रवादीच्या अधिकृत युतीची घोषणा करणार आहेत. अजित पवार यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे. यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 23, 2025, 04:03 PM IST
अजित पवारांनी काका शरद पवारांसोबत युतीची तारीख केली जाहीर! बहीण सुप्रिया सुळे म्हणाल्या 'विचार करुन...'

Supriya Sule on Alliance with Ajit Pawar NCP: अजित पवार 26 डिसेंबरला दोन्ही राष्ट्रवादीच्या अधिकृत युतीची घोषणा करणार आहेत. अजित पवार यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे. कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना अजित पवारांनी 26 तारखेला अधिकृत घोषणा करू असं सांगितलं आहे. कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका,  26 तारखेला सगळ्या गोष्टी समोर येतील असं ते म्हणाले आहेत. कोण काय बोलत यावर विश्वास ठेवू नका असंही आवाहन त्यांनी केलं आहे. यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

सुप्रिया सुळे यांनी मात्र आपल्याला याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे. ते बोलले असतील तर विचार करुनच बोलले असतील असं त्यांनी सांगितलं आहे. "ते जर काही बोलले असतील त विचार करुनच बोलणार. माझ्याशी कोणीही बोललेले नाही, हे जबाबदारीने सांगू शकते. शरद पवार बारामतीला गेले आहेत. त्यांच्याशी माझं काही बोलणं झालेलं नाही", असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं आहे. 

'प्रशांत जगताप यांनी राजीनामा दिलेला नाही'

यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी प्रशांत जगताप राजीनामा देणार असल्याचे दावे फेटाळून लावले. प्रशांत जगताप यांच्याशी बोलणं झालं आहे. त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही. कोणीतरी बदमाशी करत आहे. कोणीतरी खोट्या बातम्या पसरवत आहे

नाराज मुलं होतात.  नाराजी हे बाळबोध शब्द आहेत. आमच्यासाठी आधी देश, नंतर राज्य, नंतर पक्ष आणि नंतर कुटुंब आहे. प्रोफेशनल व्यक्तीला नाराज होण्याचा हक्क नसतो. आम्ही सर्वांशी चर्चा करुन सांगत आहोत. सगळंच सगळ्यांच्या मनासारखं होत नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी घडामोड! दोन्ही राष्ट्रवादींची युती होणार, अजित पवारांनी स्वत: केली घोषणा, तारीखही जाहीर

 

"राजीनाम्याचं मला माहित नाही, माझ्याकडे राजीनामा आला नाही. आघाडी कोण कसं करणार याची चर्चा अनेक होत असते. प्रत्येकाचं मत असतं...आमचा पक्ष लोकशाही पद्धतीने चालतो. सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्ही चर्चा करू. प्रशांत जगताप यांच्याशी आम्ही काल चर्चा केली. पुण्यात बंटी दादासोबत अजित दादाबोलत आहेत. आमची मुंबईत उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा सुरु आहे. महाविकास आघाडीचं जागावाटप अंतिम टप्प्यात आहे. ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. तो केंद्रबिंदू आहे. पुण्याचा विकास केंद्रबिंदू असला पाहिजे," असंही सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं आहे. 

अजित पवारांचा भाजपला रोखण्यासाठी नवा गेम प्लॅन 

पुण्यात अजित पवारांचा भाजपला रोखण्यासाठी नवा गेम प्लॅन समोर आला आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत आघाडी करुन महापालिका लढण्याची तयारी अजित पवारांनी केली आहे. शरद पवारांशी आघाडी जवळपास पक्की असून काँग्रेससोबतही आघाडीसाठी चर्चा सुरु आहे. भाजपच्या सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी अजित पवारांनी ही रणनिती आखली आहे. भाजपला पुण्यात घाम फोडण्याचा दादांचा गेमप्लॅनमुळं पुण्याच्या निवडणुकीची रंगत वाढलीय.

राज्यात 29 महापालिकांची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवर युती, आघाडीबाबत चाचपणी सुरू आहे. भाजपने पुण्यात अजितदादांसोबत जाणार नसल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर राष्ट्रवादीने नवीन जुळवाजुळव सुरू केली आहे. आता पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची चांगली पकड असून, येथे दोन्ही पक्ष एकत्र लढणार असल्याची चर्चा होती. त्याला अजित पवारांचे प्रदेश सरचिटणीस दत्तात्रय धनकवडे यांनी पुष्टी देत मोठा दावा केला आहे. दोन्ही पक्षांमधील नेत्यांचं आघाडीबाबत बोलणं झालं असून लवकरच त्यांची घोषणा होईल असं धनकवडे यांनी सांगितलं आहे. सोबतच तुतारीचे उमेदवार घड्याळाच्या चिन्हावर लढणार असल्याचा मोठा दावा धनकवडे यांनी केला आहे. 

दरम्यान दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना शरद पवारांची नेत्यांनी मूक संमती दिली आहे. सोबतच आघाडीबाबत सर्व निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होतील असं स्पष्ट केलं आहे. मुंबईत झालेल्या राष्ट्रवादी SPच्या बैठकीतही तसा प्रस्ताव देण्याबाबत चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

NCPsupriya suleAjit pawarsharad pawarpune

