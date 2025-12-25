English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
" रोज नई सुबह होती है...", प्रशांत जगताप यांच्या राजीनाम्यावर सुप्रिया सुळे यांची प्रतिक्रिया

Supriya Sule: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार असल्याच्या चर्चांना सुप्रिया सुळे यांच्याकडून पुष्टी मिळाली आहे. तसेच राष्ट्रवादीतून राजीनामा देऊन प्रशांत जगताप काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.   

Updated: Dec 25, 2025, 02:51 PM IST
Supriya Sule On Prashant Jagtap Resignation: महापालिका निवडणूकांचा बिगूल वाजला आहे. राज्यात पक्षात कुठे युतींच्या चर्चा होत आहेत तर कुठे जागावाटपाच्या चर्चेवर बैठका होत आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार असल्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. काल (24 डिसेंबर 2025 रोजी) रात्री पुण्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महापालिका जागावाटपासंदर्भात पार पडलेल्या या संयुक्त बैठकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढण्याबाबत प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. 

दरम्यान, सुप्रिया सुळे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार असल्याच्या चर्चांना पुष्टी दिली आहे. त्यामुळे या संदर्भात उद्या घोषणा होणार अशा चर्चांना उधाण आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा 40 जागांचा प्रस्ताव आहे. तसेच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून 30 जागांचा प्रस्ताव आहे असे सांगितले जात आहे. जागावाटपाबाबत अंतिम निर्णय सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार हे एकत्र घेतील अशी माहिती आहे. 

दरम्यान, प्रशांत जगताप यांनी राष्ट्रवादीला राम राम केला आहे, आज मुंबईत पक्ष प्रवेश होणार असल्याची माहिती आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी पुढील वाटचालीसाठी प्रशांत जगताप यांना मनापासून शुभेच्छा दिल्या आणि रोज नई सुबह होती है असे म्हणत उत्तर दिले. त्यानंतर जागावाटपांबाबत बोलताना " किती जागा आणि बाकी काय याची मला काहीही माहिती नाही, चर्चा झाल्या मात्र अजूनही फायनल प्रस्ताव आलेला नाही; तो आला की मी तुम्हाला स्वतः सांगेन. विशाल तांबे, अंकुश काकडे, वंदना चव्हाण हे लिस्ट करतील आणि शशिकांत शिंदे यांना देतील शरद पवारांनी स्थानिक नेत्यांवर जबाबदारी दिल्याच सांगितल होत त्यांनी ते केले, सर्व गोष्टी फायनल झाल्या ती ते सांगतील. शरद पवार हे महापालिका आणि बाकी निवडणुकांमध्ये सक्रिय नसतात. हे सगळ्यांना माहीत आहे." 
 

तसेच, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र लढण्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी, " काँग्रेससोबत जाणार की नाही हा काँग्रेसचा प्रश्न आहे. 18 वर्ष कोणतीही लोकल निवडणूक एकत्र लढलो नाही. कार्यकर्त्यांची निवडणूक असते त्यांना संधी मिळाली पाहिजे. सत्तेत या गोष्टी झालेल्या आहे. काँग्रेस मुक्त भारत भाजपला करायचा होता. मात्र हीच लोक भाजपमध्ये जात आहे. चिन्ह बदललं माणूस तेच आहे." असे म्हटले आहे. शिवाय अनेक महापालिकांसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आणण्यासाठी चर्चा सुरु आहे. जयंत पाटील शशिकांत शिंदे हे सगळं ठरवतील असेही म्हटले आहे. 

तसेच, " राज्यपातळीवर आणि देशपातळीवर शरद पवार यांना काँग्रेस मधून काढून टाकले होते.सोनिया गांधी यांनी मनाचे मोठेपणा दाखवून आम्ही एकत्रीत राहिले सत्ता भोगली आहे.सगळ्या पक्षासाठी काम केले असे अनेक उदाहरणे आहेत, कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आम्हीच घेतो, आमच्यातून भाजप मध्ये गेले, मग भाजप कार्यकर्त्यांनी काय करायचे,पवारचा केंद्रबिंदू हा कार्यकर्त्यांचा आहे,पवार साहेब यांनी स्वतःच्या कष्टाने पक्ष उभारला आहे. निवडणूक आयोगाला माझी विनंती आहे या सगळ्या प्रलोभन दाखवणाऱ्या गोष्टी थांबल्या पाहिजे
मुंबई जागा वाटपाबाबत आज परत बैठका आहेत,लवकर निर्णय होईल. माविआ एकत्रीत लढेल यासाठी आमचे प्रयत्न आहे" अशी माहितीही सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. 
