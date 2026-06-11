शरद पवारांची NCP काँग्रेसमध्ये विलीन होणार? सुप्रिया सुळेंनी दिलं उत्तर, म्हणाल्या 'जेव्हा...'

Supriya Sule on NCP Alliance with Congress: काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधी यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांना तृणमूल काँग्रेस पक्ष विलीन करण्याची ऑफर दिली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी विचार करण्यासाठी वेळ मागितला असून, तसं झाल्यास ही मोठी राजकीय घडामोड असेल. दरम्यान यावर सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केलं आहे. यासह त्यांनी भविष्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला अशी ऑफर मिळण्याच्या शक्यतांवरही प्रतिक्रिया दिली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी लोकशाहीत प्रत्येकाला आपल्या मनातील गोष्ट सांगण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, संजय राऊत त्यांचे भाऊ आहेत आणि त्यांच्या सल्ल्याचा सन्मान करायला हवा. सुप्रिया सुळे यांनी आपण ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, त्यांचा पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी तृणमूल काँग्रेससह उभा आहे आणि आता हे प्रकरण कोर्टात जाईल. त्यांनी म्हटलं की, 'सत्य त्रासलं जाऊ शकतं, पण पराभूत होऊ शकत नाही'.
राजकारणात कोणीही संपत नाही असंही त्यांनी म्हटलं. ममता बॅनर्जींची विचारसरणी कोणीही संपवू शकत नाही असं त्या म्हणाल्या आहेत. सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्या मुलाखतीसंदर्भात विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, 'त्या बैठकीत मी उपस्थित नव्हती आणि ना मला काँग्रेसने काही सांगितलं ना तृणमूल काँग्रेसने काही सांगितलं आहे'.
दरम्यान भविष्यात जर काँग्रेसकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला (शरदचंद्र पवार) विलिनीकरणाचा प्रस्ताव देण्यात आला तर काय? या प्रश्नावरही सुप्रिया सुळेंनी उत्तर दिलं. "जर पाऊस पडला तर छत्री किंवा रेनकोट घेईन. आधी पाऊस तर पडू दे, त्यानंतर पाहू".
उद्धव ठाकरे गटातील (UBT) 7 खासदार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील होणार असल्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितलं की, याबद्दल आपल्याकडे कोणतीही माहिती नाही. मात्र, सध्या विविध प्रकारची 'ऑपरेशन्स' सुरू असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. उपरोधिक टिप्पणी करत त्यांनी म्हटलं, पूर्वी 'ऑपरेशन्स' रुग्णालयांमध्ये व्हायची, पण आता ती राजकारणात होत आहेत." हे प्रकार लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या बैठकीबाबत बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं की, यात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि सहभागी पक्षांनी दर दोन महिन्यांनी भेटण्याचं ठरवलं. त्यांनी नमूद केलं की, पुढील बैठक हैदराबादमध्ये होणार आहे. तसंच, विविध पक्ष फोडण्याच्या प्रयत्नांवरही चर्चा केली जाईल, तरीही राष्ट्रीय हितासाठी सर्व पक्ष एकजूट आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
'इंडिया' आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण असेल, या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या की, उद्धव ठाकरे यांनी काही सूचना केल्या आहेत आणि या विषयावर पुढील बैठकीत अधिक सविस्तर चर्चा केली जाईल.