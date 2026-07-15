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अट मान्य केली तर 24 तासात निर्णय जाहीर करु; सुप्रिया सुळे यांनी नेमकी कोणती अट ठेवलीय?

आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत मांडणार आहे. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पत्र याला पाठिंबा देणार असल्याच्या चर्चा आहेत. खासदार सुप्रिया सुळेंनी तसे संकेत दिल्याची चर्चा आहे. मात्र, सुप्रिया सुळे यांनी एक अट ठेवल्याचीही चर्चा आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:23 PM IST
अट मान्य केली तर 24 तासात निर्णय जाहीर करु; सुप्रिया सुळे यांनी नेमकी कोणती अट ठेवलीय?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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अट मान्य केली तर 24 तासात निर्णय जाहीर करु; सुप्रिया सुळे यांनी नेमकी कोणती अट ठेवलीय?
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