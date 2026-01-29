Ajit Pawar Death: सुप्रिया सुळे यांनी स्टेटसला ठेवला 'त्या' दरवाजाचा Photo , ब्रोकन हार्ट इमोजीसहीत एका शब्दाची कॅप्शन

Supriya Sule Posts New WhatsApp Status for Ajit Pawar: महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून टाकणाऱ्या विमान दुर्घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)च्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या ‘दादा’ अजित पवार यांच्या निधनावर (Ajit Pawar Plane Crash) तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्या खऱ्या अर्थाने अजित पवारांच्या बहीण होत्या. पुण्यातील बारामती परिसरात काल, बुधवारी सकाळी झालेल्या भीषण विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विमानातील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या व्हॉट्सॲप स्टेटसवर “मन फार दुःखी आहे” अशी मोजकी पण भावनिक प्रतिक्रिया दिली. ही प्रतिक्रिया पाहून अनेकांच्या भावना अनावर झाल्या. यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा नवीन स्टेटस ठेवला आहे. त्यांनी व्हॉट्सअप स्टेटसला एक फोटो ठेवला आहे. त्या फोटो खाली त्यांनी एक कॅप्शनही दिलं आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी पुन्हा एकदा एक नवीन स्टेटस टाकला असून त्यामध्ये त्यांनी एक फोटो टाकला आहे. त्यांनी जो फोटो टाकला आहे तो लोकसभेमधला आहे. त्यामध्ये अजित पवारांचा फोटो त्या खाली त्याचं नाव आणि पदही लिहलेलं दिसत आहे. हा फोटो ते तरुण असतानाचा आहे हे दिसून येते. या फोटोला सुप्रिया सुळे यांनी कॅप्शन दिले आहे हार्डटब्रेकिंग म्हणजे हृदयविदारक आणि तुटलेल्या हृदयाची ईमोजी लावलेली दिसत आहे. या स्टेटसला बघून सुप्रिया सुळे आपल्या भावाच्या निधनामुळे किती तुटलेले आहेत हे दिसून येते.
अजित पवार हे ५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचारासाठी 28 जानेवारी रोजी मुंबईहून बारामतीकडे जात होते. बारामती हा सुप्रिया सुळे यांचा मतदारसंघ असून, तेथे त्यांच्या जाहीर सभा नियोजित होत्या. सकाळी सुमारे ८.५० वाजता बारामती विमानतळाजवळ विमानाचा भीषण अपघात झाला आणि या दुर्घटनेत कोणीही वाचू शकले नाही. सकाळी अपघाताची बातमी मिळताच सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, त्यांची पत्नी सुनेत्रा आणि मुलगा पार्थ यांच्यासह तातडीने बारामतीकडे रवाना झाल्या.
तरीही, सार्वजनिक मतभेद असूनदेखील सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांनी नेहमीच वैयक्तिक नातेसंबंधांवर राजकारणाचा परिणाम होऊ दिला नाही. “राजकारण वेगळं आणि नातेसंबंध वेगळे,” असे ते दोघेही स्पष्टपणे सांगत आल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वीही पुणे महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कुटुंबात कोणताही तणाव नसल्याचे ठामपणे नमूद केले होते.
एकूण प्रवासी 05
1. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार
2. मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव
3. पायलट कॅप्टन सुमित कपूर
4. कॅप्टन संभवी पाठक
5. पिंकी माळी, फ्लाईट अटेंडंट