Ajit Pawar Death: सुप्रिया सुळे यांनी स्टेटसला ठेवला 'त्या' दरवाजाचा Photo , ब्रोकन हार्ट इमोजीसहीत एका शब्दाची कॅप्शन

Supriya Sule WhatsApp Status for Ajit Pawar: सुप्रिया सुळे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर  व्हॉट्सअप स्टेटसला एक फोटो ठेवला आहे. याआधीही त्यांनी बातमी समजल्यावर एक स्टेटस ठेवला होता.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 29, 2026, 08:40 AM IST
Supriya Sule Posts New WhatsApp Status for Ajit Pawar: महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून टाकणाऱ्या विमान दुर्घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)च्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या ‘दादा’ अजित पवार यांच्या निधनावर (Ajit Pawar Plane Crash) तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्या खऱ्या अर्थाने अजित पवारांच्या बहीण होत्या.  पुण्यातील बारामती परिसरात काल, बुधवारी सकाळी झालेल्या भीषण विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विमानातील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या व्हॉट्सॲप स्टेटसवर “मन फार दुःखी आहे” अशी मोजकी पण भावनिक प्रतिक्रिया दिली. ही प्रतिक्रिया पाहून अनेकांच्या भावना अनावर झाल्या. यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा नवीन स्टेटस ठेवला आहे. त्यांनी व्हॉट्सअप स्टेटसला  एक फोटो ठेवला आहे. त्या फोटो खाली त्यांनी एक कॅप्शनही दिलं आहे. 

सुप्रिया सुळेंचा नवीन स्टेटस 

सुप्रिया सुळे यांनी पुन्हा एकदा एक नवीन स्टेटस टाकला असून त्यामध्ये त्यांनी एक फोटो टाकला आहे. त्यांनी जो फोटो टाकला आहे तो लोकसभेमधला आहे. त्यामध्ये अजित पवारांचा फोटो त्या खाली त्याचं नाव आणि पदही लिहलेलं दिसत आहे. हा फोटो ते तरुण असतानाचा आहे हे दिसून येते. या फोटोला सुप्रिया सुळे यांनी कॅप्शन दिले आहे हार्डटब्रेकिंग म्हणजे हृदयविदारक आणि तुटलेल्या हृदयाची ईमोजी लावलेली दिसत आहे. या स्टेटसला बघून सुप्रिया सुळे आपल्या भावाच्या निधनामुळे किती तुटलेले आहेत हे दिसून येते. 

हे ही वाचा: Ajit Pawar Death News: 25 दिवस आधीच अजित पवार यांच्या मृत्यूचा अंदाज? ज्योतिषाचा 'तो' Video सोशल मीडियावर व्हायरल

 

Supriya sule WhatsApp status

नक्की कसा झाला अपघात? 

अजित पवार हे ५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचारासाठी 28 जानेवारी रोजी मुंबईहून बारामतीकडे जात होते. बारामती हा सुप्रिया सुळे यांचा मतदारसंघ असून, तेथे त्यांच्या जाहीर सभा नियोजित होत्या. सकाळी सुमारे ८.५० वाजता बारामती विमानतळाजवळ विमानाचा भीषण अपघात झाला आणि या दुर्घटनेत कोणीही वाचू शकले नाही. सकाळी अपघाताची बातमी मिळताच सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, त्यांची पत्नी सुनेत्रा आणि मुलगा पार्थ यांच्यासह तातडीने बारामतीकडे रवाना झाल्या.

हे ही वाचा: "ओह शिट..." अजित पवारांच्या पायलटचे 'हे' होते शेवटचे शब्द, पहिली लँडिंग झालेली अयशस्वी; जाणून घ्या शेवटच्या क्षणांची कहाणी

 

वैयक्तिक नातेसंबंध जपली 

तरीही, सार्वजनिक मतभेद असूनदेखील सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार  यांनी नेहमीच वैयक्तिक नातेसंबंधांवर राजकारणाचा परिणाम होऊ दिला नाही. “राजकारण वेगळं आणि नातेसंबंध वेगळे,” असे ते दोघेही स्पष्टपणे सांगत आल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वीही पुणे महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी कुटुंबात कोणताही तणाव नसल्याचे ठामपणे नमूद केले होते.

हे ही वाचा: Ajit Pawar Death Plane Crash: अपघातापूर्वी अजित पवारांनी 'या' BJP नेत्याला केला होता शेवटचा फोन कॉल

 

विमानात अजित पवारांसोबत कोण कोण होतं? 

एकूण प्रवासी 05

1. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार
2. मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव 
3. पायलट कॅप्टन सुमित कपूर 
4. कॅप्टन संभवी पाठक 
5. पिंकी माळी, फ्लाईट अटेंडंट

