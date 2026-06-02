/सुप्रिया सुळे यांच्या गळ्यात काँग्रेसचं उपरणं, काँग्रेस नेत्यांनी केलं जाहीर स्वागत; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमकं चाललयं काय?

Supriya Sule Congress : महाराष्ट्रात विधान परुषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. अशातच सुप्रिया सुळे यांच्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत सुप्रिया सुळे यांच्या गळ्यात काँग्रेसचं उपरणं दिसत आहे. काँग्रेस नेते सुप्रिया सुळे यांचे जाहीर स्वागत करत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमकं चाललयं काय? असा प्रश्न हा व्हिडिओ पाहून सगळ्यांनाच पडला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी या व्हायरल व्हिडिओ वर स्पष्टीकरण दिले आहे.
पुण्यातील हा व्हिडिओ आहे. विधान परिषद निवडणुकीनिमित्त पुणे काँग्रेस भवनात महाविकाआघाडी काँग्रेस बैठक पार पडली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून विक्रम काकडे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. तर, दुसरीकडे महाविकास आघाडीकडून देखील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस भवनात नगरसेवकांची बैठक होत आहे.या बैठकीसाठी खासदार सुप्रिया सुळे काँग्रेस भवन येथे आल्या होत्या.
काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित शहराध्यक्ष दिप्ती चौधरी यांनी त्यांचं स्वागत केलं. यावेळी काँग्रेसचे गटनेते चंदुशेठ कदम यांनी काँग्रेसचे उपरणं सुप्रिया सुळे यांच्या गळ्यात टाकला. सुप्रिया सुळे यांनी तात्काळ प्रतिक्रिया दिली. माझं काँग्रेस मध्ये थोडी प्रवेश झाला आहे असं गंमतीने म्हटलं. यावेळी त्यांच्या गळ्यात काँग्रेस पक्षाचे उपरणं टाकणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी ताई काँग्रेस भवन मध्ये स्वागत आहे असं म्हटलं. या संवादाने उपस्थितांमध्ये हास्यकल्लोळ उडाला.
June 2, 2026
भाजपने विधान परिषदेच्या ११ उमेदवारांची नावं घोषित केली. पण त्यात सर्वाधिक चर्चा आहे एका नावाची. ते नाव म्हणजे अरुण लखानी. चंद्रपूर गडचिरोली वर्धा विधानपरिषदेसाठी भाजपकडून त्यांना उमेदवारी देण्यात आलीये. त्यांच्या नावाची चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे ते राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंचे व्याही आहेत. म्हणजेच सुळेंच्या मुलीचे होणारे सासरे आहेत.
लखानी कुटुंब मुळचं बुलडाणा जिल्ह्यातल्या मलकापुरचं आहे. लखानी कुटुंब हे 3 पिढ्यांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सक्रीय आहे. सध्या भाजपच्या सहकोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ते मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. भाजपचे मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांचे निकटवर्तीय आहेत. सुप्रिया सुळेंच्या मुलीचे होणार सासरे, सुळेंचे व्याही आहेत.