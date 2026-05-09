/सुप्रिया सुळेंच्या कारला गुजरातची नंबर प्लेट असलेल्या कारने जोरात धडक दिली आणि... घातापताचा आरोप

सुप्रिया सुळे मोठ्या अपघातून बचावल्या आहेत. गुजरातची नंबर प्लेट असलेल्या कारने जोरात धडक दिली.
Supriya Sule car accident: खासदार सुप्रिया सुळे मोठ्या अपघातून थोडक्यात बचावल्या आहेत. गुजरातची नंबर प्लेट असलेल्या कारने जोरात धडक दिली. सुप्रिया सुळे यांनी फोटो शेअर करत अपघाताची माहिती दिली. कारच्या नंबर प्लेटचा फोटो देखील सुप्रिया सुळे यांनी शेअर केला आहे. हा अपघात नसून घातापताचा आरोप केला जात आहे.
GJ13CF5257 असा या कारचा नंबर आहे. कार चालकाने चुकीच्या लेनमधून ओव्हर टेक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सुप्रिया सुळे यांच्या कारला समोरून डँश बसला...पण त्यांनी सीट बेल्ट लावला असल्याने दुखापत झाली नाही. कारमध्ये फक्त स्वतः सुप्रिया सुळे आणि चालक हे दोघेच आहेत. खालापूर टनेल पास केल्यानंतर हा किरकोळ अपघात झाला.
सुप्रिया सुळे यांची सोशल मिडिया पोस्टवर या अपघाताची माहिती दिली. आज पुणे ते मुंबई प्रवास करत असताना, मला हायवेवर एक भयानक अनुभव आला. GJ13CF5257 हे वाहन बेदरकारपणे चालवल्यामुळे माझ्या कारला बाजूने धडक दिली. सुदैवाने, प्रत्येकजण सुरक्षित आहे. हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे. रस्त्यांवरील अतिवेग आणि निष्काळजीपणामुळे असंख्य जीव धोक्यात येऊ शकतात. महामार्ग सुरक्षित प्रवास करायचा असले तर प्रत्येकाने सीट बेल्ट बांधावा, सतर्क राहण्याचे आणि जबाबदारीने वाहन चालवण्याचे आवाहन सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे.
अजित पवार यांचा घातपात करण्यात आला त्याच पद्धतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कारला गुजरात मधल्या एका कारने अतिशय भयानकपणे टक्कर दिली. सुप्रिया सुळे देशाच्या नेत्या आहेत. अजित दादा नंतर सुप्रिया सुळे महत्त्वाच्या नेत्या आहेत. सुप्रिया सुळेंना अपघातात बरं वाईट करण्याचा हा प्रयत्न नव्हता ना अशी आमच्या मनात शंका आहे. राज्य सरकारने कसून चौकशी करावी.
सुनील माने
प्रवक्ता
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार