राष्ट्रवादीचं आता विलीनीकरण होऊ नये हेच माझं मत; सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगून टाकलं, 'आम्ही चौघेही...'

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलिनीकरण होणार की नाही याबाबत वेगवेगळे अंदाज लावले जात असताना खासदार सुप्रिया सुळेंनी त्यावर भाष्य करत परखड मत मांडलं आहे. राष्ट्रवादीचं आता विलीनीकरण होऊ नये हेच माझं मत असल्याची टू द पॉईंट प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळेंनी दिली आहे. "अजितदादा आता हयात नाहीत, आता काय चर्चा करणार?" असा प्रश्न विचारत त्यांनी चर्चांना पूर्णविरामच दिला आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या..
पक्षाने विचारल्यास राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण करायचं नाही हीच माझी भूमिका असेल असं स्पष्ट मत खासदार सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलं आहे. अजित पवार असताना केवळ चौघांमध्येच याबाबत चर्चा झाली होती. तेव्हा काय चर्चा झाली हे अजित पवार, मी, जयंत पाटील आणि अमोल कोल्हे यांनाच माहिती असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. चर्चेतला तपशील वेळोवेळी तेव्हा शरद पवारांना दिल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. विलीनीकरणावर कोण काय बोलतं यापेक्षा मला वास्तव माहित असल्याचंही सुळेंनी स्पष्ट केलं आहे
"मी तुम्हाला सांगते की, पक्षाने विचारलं तर विलिनीकरण होऊ नये असं माझं मत असेल. माझा भाऊ होता तेव्हा गोष्ट वेगळी होती. माझा भाऊ असताना त्याच्यात, माझ्यात, जयंत पाटील आणि अमोल कोल्हे यांच्यात जी चर्चा झाली ती आम्हाला माहिती आहे. त्याबद्दल आम्ही शरद पवारांनी सातत्याने माहिती देत होतो. ही आमच्या पाच जणांमधील गोष्ट आहे. दादाही काही लोकांशी बोलला होता पण मला त्यांची नावं घ्यायची नाहीत. मला त्याच्यात पडायचं नाही. दादाच्या बरोबरचे लोक, त्यांना काय म्हणायचं यात पडण्यात अर्थ नाही. माझा भाऊच राहिला नाही तर काय तू तू मै मै करणार. त्यांना काय वाटतं, ते काय बोलतात यापेक्षा मला वास्तव माहिती आहे. मीच त्या बैठकीला असल्याने मी साक्षीदार आहे," असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं.
मुंबईत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची आज 4 तास बैठक झाली. या बैठकीला रोहित पवार गैरहजर असल्यानं चर्चेला उधाण आलं आहे. दरम्यान रोहित पवारांच्या काँग्रेससोबत वाढत्या जवळीकीच्या चर्चांना आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. रोहित पवारांना आपण कोणताही सल्ला देणार नसल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी आमच्या पक्षात लोकशाही आहे आणि मी कोणालाही अडवणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. रोहित पवारांच्या भूमिकेबाबत बोलताना या वयात अस्वस्थपणा असतोच, अशी सूचक टिप्पणीही सुळेंनी केली आहे.