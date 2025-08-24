English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सुप्रिया सुळे अन् मुख्यमंत्र्यांमध्ये जुंपली, वादाची A to Z माहिती

'पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम?' सुप्रिया सुळेंचा तो प्रश्न भोवला 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 24, 2025, 10:26 PM IST
ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर टीकास्त्र डागलं आहे. त्याचवेळी अमित शाहांचं मात्र त्यांनी कौतुक केलं आहे. फडणवीस भेटीसाठी वेळ देत नसल्याचं सुळेंनी म्हटलं आहे. त्यामुळे सगळी कामं दिल्लीत होतात, असंही सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं आहे. 

खासदार सुप्रिया सुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  भेटीसाठी वेळ देत नसल्याची तक्रार सुळेंनी केली. त्यामुळे माझी कामं दिल्लीतून होतात असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं. अमित शाहांना वेळ मागितल्यावर त्यांनी लगेच वेळ दिला हे सांगायलाही सुळे विसरल्या नाहीत. नाशकातल्या एका जाहीर कार्यक्रमात सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांवर टीका करताना अमित शाहांचं कौतुक केलं. मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही सुप्रिया सुळेंना प्रत्युत्तर देत टोला लगावला.

मुख्यमंत्री शाकाहारी आहेत का? 

बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचं एक विधान सध्या महाराष्ट्रात खूप गाजतोय. नाशिकमधील एका जाहीर कार्यक्रमात स्पष्ट सांगितलं की, माझ्या पांडुरंगाला मी मटण खाल्लेलं चालतं, तर मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे?. यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली होती. (Eating Non Veg Supriya Sule Comment CM Fadnavis Reacts) मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी त्यांना उत्तर देतील. त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांच्या विधानाला पाठिंबा देत मुख्यमंत्र्यांवर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पलटवार केला आहे. (Is Devendra Fadnavis a vegetarian Sanjay raut reacts Supriya Sule eating non veg Issue)

भाजप नेते प्रवीण दरेकरांनी यावरून सुप्रिया सुळेंवरच जोरदार हल्लाबोल केलाय. दिल्लीतही आमचीच सत्ता आहे. त्यामुळे सुप्रियाताईंची कामं आम्हीच केल्याचं दरेकरांनी म्हटलं आहे.  मंत्री छगन भुजबळांनीही सुळेंच्या वक्तव्यावर भाष्य केलं आहे.काम होणं महत्त्वाचं आहे. ते कुणीही करू दे, असं म्हणत भुजबळांनी अधिकचं बोलणं टाळलं आहे. 

राष्ट्रवादीच्या खासदारांसह नुकतीच सुप्रिया सुळेंनी अमित शाहांची भेट घेतली होती...त्याआधी सुप्रिया सुळेंनी पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेऊन चर्चा केली होती...देवेंद्र फडणवीस वेळ देत नसल्याची तक्रार करताना सुप्रिया सुळेंनी अमित शाहांचं कौतुक केलं आहे. त्यामुळे सुळेंच्या या वक्तव्याचा राजकीय अर्थ काय, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

